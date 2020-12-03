【中信投信】權值股衝鋒 台股萬四達陣

受到近期矽晶圓併購影響，相關族群形勢大好，加上記憶體、面板族群壓陣，台股衝勁十足，終究於今早十點多突破萬四天花板。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股目前交投熱烈，即使高檔賣壓明顯，但主流資金不畏追價，各均線仍呈現多頭排列。後疫苗時代以來，盤勢呈現健康輪動，大型股帶頭上漲後，中小型股順利替補，矽晶圓相關產業受併購案激勵，最終帶領台股衝破萬四天花板。

周俊宏指出，每次台股剛突破某個指標性高點，例如萬點、萬三等，大盤都不是穩穩上攻，往往在越線後回落盤整，且大盤雖屢屢突破新高，今年以來仍有不少個股尚未收復疫情前失土；也就是說，投資人興奮之餘，也得「萬四小心」，投資上須謹慎選擇個股。

周俊宏強調，近期選股原則，除了投信、集團作帳題材、明年做夢個股值得留意外，尤其看好筆電族群。他分析，無論企業、教育來說，筆電都具備成長題材，尤其是教育方面。目前全球大學以下採用遠距上課的人口約 1.5 億人，且多半採用 Chromebook，預計明年將帶來一波採購換機潮。從第三季財報表現來看，筆電銷售已經出現分歧，Chromebook 銷量持續較上季提升，商用筆電則下滑，代表商用筆電的需求可能已經獲得滿足。建議投資人可留意教育筆電相關族群。

周俊宏表示，過年前可多加注意記憶體族群，主要利多在於 5G 快速發展，5G 技術對記憶體耗用上升，導致近期該族群報價不斷往上調升，未來前景可期。除此之外，亦看好面板漲價概念股、iPhone 出貨上修受惠股等。

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