PIMCO評析：中國十四五計畫的投資啟示

中國的十四五計畫顯示著中國經濟前景將保持穩定，我們在 PIMCO 的研究分析顯示，各種產業均蘊含潛在投資機會，特別是科技、替代能源、消費相關、教育與醫療保健等產業，將受惠於政府扶植。然而，面臨這段過渡期，投資關鍵仍舊在於採取主動式策略，謹慎檢視相關政策對於投資的衝擊。

中國近期公布十四五計畫，除了規劃未來 5 年中國經濟發展之外，亦勾勒出達成其 2035 年遠景目標的長期策略。整體而言，在 PIMCO，我們認為這項長期規劃顯示著中國經濟前景將保持穩定，各種產業均蘊含潛在投資機會。

中國的國內生產總值 (GDP) 成長步調預計放緩：隨著政府聚焦於高品質與長期支撐的經濟成長，未來除非面臨極端惡劣環境，否則政府將不再推動大規模經濟刺激政策，可能改採結構性政策，藉此支持目標產業的成長力道並降低系統性風險。

科技、基礎建設、現代化製造與替代能源等具有戰略意義的關鍵產業，可望受惠於中國的自給自足與「雙循環」策略，包括教育、研發與醫療保健在內的服務產業，也可能受惠於政府扶植。而房地產與金融產業的風險則將受到謹慎監督。

十四五計畫中的 4 大亮點

經濟成長率目標預計調降，聚焦經濟成長品質：中國 GDP 將在 2035 年翻倍成長，亦即 2021 年到 2035 年間每年平均成長率約 4.4%。我們在 PIMCO 的預估是，中國政府在未來 15 年將逐漸下修經濟成長率目標，如此調整符合中國長期經濟成長趨勢，有助於政府推動必要的改革，避免過度刺激的風險。 持續對外開放：十四五計畫誓言落實多項相關政策，如進一步雙向開放金融市場、加強貿易競爭、改善國際合作等。在資本市場自由化的背景下，我們為人民幣國際化將重拾動能，政府亦可能考量降低出口依賴程度，而容忍人民幣走升。 創新科技將成為產業支柱：中國以 2035 年前關鍵科技產業達成自給自足為目標，並計畫提升科技能力，鎖定人工智慧、量子資訊、積體電路與生物科技。中國預計增加研發與教育支出，並透過結構性政策扶植目標產業。 環境是政策承諾的重要環節：中國先前宣布在 2060 年前達成「碳中和」的目標，為此十四五計畫要求在 2035 年大幅降低碳排放。在 PIMCO，我們預計中國將提高環保標準，可望持續迅速推升相關設備、服務與投資的需求。

投資啟示：哪些產業可望受惠於十四五計畫？

中國志在降低對半導體與科技進口產品的依賴，因此科技產業將成為十四五計畫的發展主軸。電動車車廠與電動車電池業者預計有法規及市場需求支撐。相較之下，先進半導體技術若要達到自給自足仍須一段時間，加上地緣政治風險尚未消退，半導體產業短期仍舊面臨潛在利空。

在 PIMCO，我們認為網路領導業者將會是主要受惠者。新冠肺炎疫情意外加快了網路滲透率，特別是生鮮雜貨運送、線上教育與醫療保健等服務。隨著中國政府推動工業活動升級、邁向高附加價值製造，未來將大力投資於雲端、大數據、人工智慧與智慧製造等領域。國內外商家也將投入更多預算於網路廣告，採取投資報酬率更佳的目標行銷 (targeted marketing)。

考量中國計畫在 2060 年前達成碳中和，主要由國營企業落實的替代能源發電、輸電與配電需求預計加速成長。由於太陽能板與風機價格快速跌落，替代能源的商業價值正在提升並朝「電網平價」前進，這意味著新的離岸風力發電計畫在 2021 年後將不再享有補貼。

另外，中國政府雖然在近年努力將重點產業從房地產轉向國內消費與科技，但多數地方政府仍高度仰賴房地產。中國人民銀行近期針對房地產開發商進行「紅線」測試，將能夠限制債務總額成長，甚至對高度舉債的開發商施加壓力，在未來幾年去槓桿化，這將有助於改善房地產產業的信用狀況。

再者，我們在 PIMCO 認為中國金融企業可望接納結構性轉變，從債券與股票資本市場直接融資，並在核心業務像是電子支付與貸款採取顛覆性技術。中國銀行業者可能逐步轉變借貸焦點，原本以傳統產業為主，未來可能轉向消費型、替代能源與科技等產業，且預計在這些產業中增加對民營企業的布局。

原物料方面，我們在 PIMCO 分析礦業公司的業務若與電動車所需資源有關，則可望成為十四五計畫的受惠者。儘管政府長期將聚焦於替代能源發展與碳中和，我們預計傳統能源產業將持續扮演重要角色。中國為了提高自給自足能力，預計將加碼投資國內的探勘與開挖活動與技術。在 PIMCO，我們亦認為中國石油天然氣業者將更積極尋求國際併購與合作機會，藉此鞏固長期資源儲備。

長期來看，中國債市蘊含更多投資機會

在 PIMCO，我們分析中國境內債市將持續對外開放，並預計美元計價債券市場的發債企業數將逐漸擴大、改善信用管道，有助於提升系統透明度，並促使違約風險定價更加合理。不過，中國政府預計將以平穩步調推動轉型，避免潛在市場衝擊。

另外，具有戰略意義的關鍵產業將浮現更多投資機會，如科技、替代能源與消費相關產業。教育與醫療保健等服務產業亦能受惠於政府的扶植力道。然而，面臨這段過渡期，採取主動式投資策略與慎選標的仍是關鍵。

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本篇作者：

◆張冠邦先生為 PIMCO 執行副總裁兼投資組合經理，駐於香港辦事處。

◆李婉儀女士為 PIMCO 香港辦事處執行副總裁兼亞太地區信用研究主管。

◆廖薇女士為 PIMCO 資深副總裁暨中國經濟分析師，駐於香港辦公室，負責為公司制定對中國經濟及貨幣政策的展望，以及辨別主要的區域總經風險與投資趨勢。

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