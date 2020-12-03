阿根廷鹽湖鋰蘊藏量比預估多出6倍 浦項鋼鐵：可供3.7億輛電動車使用

南韓鋼鐵大廠浦項鋼鐵 (POSCO)(005490-KR) 2018 年買下阿根廷鹽湖採礦權，根據一家顧問公司最新評估結果，鹽湖的鋰金屬蘊藏量，較原先原本購買時評估的量還要多出 6 倍，預估可供應 3.7 億輛電動車的電池所需。

《韓聯社》週四 (3 日) 報導，南韓浦項鋼鐵 2018 年花費 2.8 億美元取得阿根廷鹽湖，當時推估鋰金屬蘊藏量約有 220 萬公噸。然而，透過一家國際型鋰金屬顧問公司所得到的評估結果，鹽湖的鋰金屬蘊藏量多達 1350 萬公噸，是原本推估的 6 倍之多。

浦項鋼鐵表示，1350 萬公噸的鋰金屬，可應付 3.7 億輛電動車的鋰電池需求。

此外，阿根廷鹽湖蘊藏其中的鋰金屬濃度，也確認有 921 mg/L，該公司表示，不論蘊藏量或濃度方面，皆達最高水準。

浦項鋼鐵表示，該公司將加速電池業務的展開，完成從原料取得到材料生產為止的價值鏈 (value chain)。

浦項鋼鐵董事長崔正友表示，他們是全球唯一一家可從鋰、鎳、石墨等原料當中，同時提供用於鋰電池正負極材料的廠商。要將電池材料業務培育成全球最高水準。

石墨方面，浦項鋼鐵也計畫在非洲及澳洲確保足夠礦產。從中長期來看，他們計畫要將對中國原材料的依賴程度降至 50% 以下。