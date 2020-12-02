特斯拉需求強勁 LG化學計劃明年將中國電池產能提高一倍以上

路透社週二 (1 日) 引述消息人士報導，特斯拉目前根本沒有足夠的電池，韓國電動車電池大廠 LG 化學明年計劃將電池產能提高一倍以上，以跟進特斯拉 (TSLA-US) 在中國電動車市場的成長。

LG 化學發言人表示，為因應電動車廠成長的需求，LG 化學將繼續擴大圓柱鋰電池的產能，未來電池容量也將持續提升，預計 2023 年圓柱電池的電容量將增加 2 倍至 60 吉瓦 (gigawatt)。

中國南京當地政府也表示，LG 化學明年將投資 5 億美元提高南京廠圓柱鋰電池產能，知情人士透露，該計畫預計將南京廠原先的 8 條產線擴增至 17 條以上。

一位知情人士說，特斯拉每種車型約使用 4416 顆電池，而每條 LG 化學產線每月最多可以生產 700 萬顆電池，若 LG 化學南京廠擴產至 17 條產線，屆時每年將可組裝多達 32.3 萬輛電動車。

LG 化學周三 (2 日) 股價勁揚 3.83%，優於大盤 KOSPI 指數的 1.23% 漲幅。

據晨星此前報告表示，特斯拉計劃明年於上海廠生產 Model Y 車款，預計 2022 年產能可將達到 25 萬輛，一位知情人士表示，LG 化學將是前期中國製 Model Y 的唯一電池供應商。

兩位知情人士表示，LG 化學預估於中國與韓國新增的產能中，有一部分將運往特斯拉的德國與美國超級工廠，象徵 LG 化學在特斯拉供應鏈的重要性日漸提升。

由於特斯拉成長快速，執行長馬斯克 (Elon Musk) 9 月曾透露電池的額外採購計畫，對於三大電池供應商 LG 化學、日本松下和寧德時代 (CATL) 來說是一大福音。

不過，由於供應不足特斯拉也宣布將計劃自行生產電池，未來可能會因此損害電池供應商的定價能力。