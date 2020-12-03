知情人士：美國各州正調查Facebook 計畫下週提反壟斷訴訟

據《路透》報導，多名知情人士表示，以紐約為首的美國 40 多州，正在調查 Facebook(FB-US) 是否違反反壟斷法，並計畫下週對這家社群媒體巨頭提起訴訟。

如果成真，這將是今年美國官方對科技巨頭提出的第二起重大訴訟，先前司法部在今年 10 月，針對 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 旗下的 Google 提起訴訟。

知情人士說，多達 40 多個州簽署了這項訴訟，但消息來源未提出具體名單，也未說明具體準備控告內容。

之前也有人針對 Facebook 提出質疑，認為他們常透過收購，來消滅還在成長期的潛在對手，具體如 2012 年對 Instagram 和 2014 年對 WhatsApp 的強勢收購行動。

Facebook、紐約總檢察長辦公室發言人拒絕對此事發表評論。

10 月 6 日，美國眾議院發布的一份 449 頁的報告，認為 Google、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書四大科技巨頭 (GAFA) 的壟斷權力，給予了他們不公平的市場優勢，需對其進行更嚴格的監管，甚至是拆分。

美國司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 於 2019 年開始，也針對 GAFA 進行反壟斷調查。