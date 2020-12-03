龍巖李凱莉接任董事長即日生效 李世聰子女雙雙進入董事會

禮儀服務業者龍巖 (5530-TW) 董事會今 (3) 日推選李凱莉擔任董事長一職，即日起生效，是繼 9 月中王群中出任總經理後，另一重大人事變動；同時，李凱莉接任董座一職後，總裁李世聰一對子女李凱莉與李俊毅，也都進入董事會。

龍巖指出，李凱莉將與總經理王群中將共同推動企業升級，讓營運管理與永續規劃專業分工，領導龍巖打造品牌新風貌。

李凱莉今天透過公司發言體系表示，龍巖已將看似傳統僵化的殯葬設施和禮儀流程，轉化成生命藝術殿堂，為業界建立了各項服務的創新標竿，她為今日的龍巖感到無比的驕傲。

李凱莉指出，世界局勢不斷轉變，生命產業正面臨巨大的挑戰，因此，龍巖不僅要保持競爭優勢，更要努力拓展全球市場、提升服務品質，讓科技和人性結合帶動生命產業再一次的升級，將全力支持專業經理人、協助團隊持續加速產業升級以及組織成長，讓龍巖成為大中華區生命禮儀服務的首選品牌和推動生命教育的熱情領導者。

李凱莉畢業於美國哥倫比亞商學院 (MBA)，曾歷任不同資產管理公司和國際大型會計事務所稅務規劃等工作。過去幾年便積極參與公司運作，包含投資審議、資產管理和策略規劃。

龍巖指出，在董事會的全力支持下，未來李凱莉將專注龍巖長遠發展策略與各項重大投資規劃，而王群中將持續致力營運管理、系統優化和產業升級，共同合作致力龍巖品牌永續發展。

龍巖今年 9 月中延攬具有科技和會計背景的王群中先生接任總經理一職，今日董事長職務也將交棒給新世代，讓營運管理與永續規劃採取專業分工。

李凱莉的弟弟李俊毅，目前也是法人董事予望公司的法人，也代表龍李世聰一對子女，今天起全部進入龍巖董事會，進入二代接班模式。

龍巖今年前三季營收 27.15 億元，毛利率 67.12%，年減 2.45 個百分點，稅後純益 9.12 億元，年減 52.68%，每股純益爲 2.17 元。