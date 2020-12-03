〈醫療科技展〉面板廠攻智慧醫療 雙虎拿下全球過半市占

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 攜手九家廠商，首次參與台灣醫療科技展，理事長暨友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，台灣在醫療顯示面板是全球最大輸出國，合計友達、群創 (3481-TW) 醫療面板市占超過 5 成，看好未來智慧醫療商機，台灣顯示器產業仍將扮演重要關鍵。

柯富仁表示，疫情助推下，全球加速數位化轉型進程，台灣在醫療、科技產業結合下，可望形成國家隊，各廠商也加速布局智慧醫療領域商機，以友達為例，調整集團資源配置、強化核心競爭力，並透過方案式整合尋找更多生態圈夥伴，共創商機。

近期面板需求強勁，甚至出現缺貨潮，是否影響醫療面板供貨，柯富仁指出，以總量來看，醫療面板占整體面板出貨比重仍低，加上價值較高，因此，目前並未出現排擠效應。

友達這次展示超高解析度 (4K2K) 面板，結合同集團凌華 (6166-TW) 資源，再製造成醫療用手術一體機，相關產品也獲德國漢諾威當地醫院採用，同時發表醫療級 Mini LED 技術的 32 吋 4K 超擬真手術用顯示器整機，最快明年就可望導入醫療院所應用，並開始貢獻營收。

另外，友達也首度推出 32 吋 4K 偏光式 3D 顯示器解決方案，結合承鋆生醫內視鏡、微創手術專用 3D 內視鏡影像系統，以及手術室 15.6 吋 4K 裸眼 3D 顯示面板，強攻手術室醫療商機。

TDUA 這次攜手友達、群創旗下睿生光電、達運 (6120-TW)、觸控面板廠業成 GIS-KY(6456-TW)、睿能資訊、鈺緯 (4153-TW)、奇賓機械、昱凱科技、美橙科技等，展示個人穿戴生理監測設備，及預防、診斷及醫療、健康照護等。