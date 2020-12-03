【群益期貨老爹觀點】如何用數學解外資淨多單減少

E 圖：0050 反向規模 4 月前由 A 長大到 10 月底的 B，接下來開始萎縮至 C。

B 圖：投信用期貨複製反向 ETF，因此投信的期貨空頭部位由 A 長大到 B 再萎縮到 C。外資為投信 0050 反向的對沖，外資部位為多單 A 增加為多單 Z，但多單 Z 比理論的多方部位要小，從 3 月底到 10 月底台幣升值，就產生了外資套匯說。

D 圖：外資要進行套匯其中一個方法就是持有現貨、賣出期貨，因此 Z 的多頭部位比理論的大小來得小，中間的差值可以暫時視為是套匯的空間。此時會發現，自營商的淨多單從 X 長大到 W(可以視為是與外資套匯空單的對沖, 或視為是自營 0050LP 造市的避險部位)。接下來是十月底到現在，投信 0050 反向規模從 B 縮小至 C。

C 圖：此時投信的空單從 B 減少壓 C，外資的多單從 Z 減少至 Y；自營的多頭部位變化不大，維持在 W。所以結論是，外資的淨多頭部位及投信的淨空頭部位與 0050 反向規模縮小有很大的關係。

A 圖：外資的套匯部位雖然有減少但還在。

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