OPEC+核心成員國未撕破臉 1月起逐步增產 市場鬆口氣

經過連日的折衝往返，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 周四 (3 日) 同意明年 1 月起逐步增產，幅度不超過每日 50 萬桶，增產步調比原定計畫更漸進，給脆弱的油市更多時間吸收額外的供給，國際油價應聲攀高。

市場原先預測 OPEC + 會把預定 1 月增產決議延後三個月執行，儘管 OPEC + 仍決議 1 月起逐步增產，但產油國之間終於達成妥協，核心成員沙烏拉阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 並未撕破臉，仍讓市場鬆一口氣。

OPEC + 同意 1 月起日產量減少 720 萬桶，和現行每日減產 770 萬桶相比，形同增加每日 50 萬桶的產量，約為原定計畫約增加日產量 200 萬桶的四分之一。

1 月開始增產後，之後每個月召開部長級會議，評估是否進一步調整產量，每月調整不會超過日產量 50 萬桶。此外，補償減產期限則延長到 3 月底，確保所有產油國充分彌補超過配額的產量。

WSJ 稍早引述消息人士報導逐步增產的消息後，國際油價攀漲。周四收盤，布蘭特原油上漲 1.02% 至每桶 48.74 美元，西德州原油上揚 0.84% 至每桶 45.66 美元。

OPEC + 共識得來不易，成員國原定周二召開線上會議，市場預期會延後增產，但在阿聯和哈薩克反對下，會談延到周四召開。

Rystad 能源分析師 Rodriguez Masui 說，考量到先前的紛爭，最終妥協代表「市場害怕的夢魘未出現」，和協商破局相比，小幅增產畢竟不是壞事。

Valandera Energy 財務長 Manish Raj 說：「OPEC 準備以漸進的方式調整產量，等於為目前油價水準提供支撐，讓市場感到安心。市場當然更希望可以延長減產，但是溫和增產仍是好消息。」

彭博依據 OPEC 資料推估，新協議將使油市在第一季仍處於短缺，代表市場還是可以繼續消化過剩的庫存。如果 OPEC 按照原定計畫增產，油市將供過於求，進而威脅到油價最近的漲市。