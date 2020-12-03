砷化鎵廠11月營收 穩懋、全新攀今年單月新高

砷化鎵三雄 11 月營收全數出爐，受惠手機需求回溫、三雄產能利用率均維持高檔，穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW) 今(3) 日公布 11 月營收，雙創今年單月新高，展望未來，法人認為，砷化鎵廠第 4 季營運將維持第 3 季高檔，隨 5G 應用持續發酵，明年營運可望持續加溫。

穩懋受新產能開出、客戶新機發表，11 月單月營收達 22.7 億元，月增 1.68%、年減 0.5%，連六個月站穩 20 億元大關，續創今年單月新高，累計前 11 月營收達 230.67 億元，年增 21.03%，也超越去年全年。

穩懋今年 5000 片新產能擴充已在第 3 季底完成上線，單月產能最高可達 4.1 萬片，也續看好未來 5G PA、3D 感測 AR 應用等需求提升，但隨著新產能加入後，第 4 季產能利用率估將從 9 成降至 7-8 成，仍維持健康水準。

法人估，穩懋 12 月營收可望站穩 21-22 億元，維持 10、11 月高檔，整體第 4 季營收將季增 3-5%，達 67-69 億元，毛利率則受產品組合變化，降至 36-39%。

全新 11 月營收達 2.38 億元，月增 3.75%、年減 1.17%，為近一年單月新高，累計前 11 月營收達 23.55 億元，年增 2.17%，展望未來，法人看好，全新受惠 5G 需求、滲透率提升，加上 3D 感測 VCSEL 動能帶動下，營運逐步回溫，加上兩大代工客戶穩懋、宏捷科 (8086-TW) 近期均宣布擴大產能建置，營運可望同步受惠。

宏捷科日前也公告 11 月營收，受惠客戶 WiFi 需求維持高檔、新產能逐步開出，單月營收達 3.4 億元，月增 5.42%、年增 30.89%，連續三個月站穩 3 億元、續創近 58 個月新高，累計今年前 11 月合併營收 31.96 億元、年增 64.81%。