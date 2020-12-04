【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 市場傳出美國兩黨有望於年底前達成新刺激協議，但輝瑞傳出生產計劃的放緩，新冠疫苗供應恐將趨緩，加上疫情升溫，樂觀氣氛漸消退，使得美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.06 至 + 0.29%。指標股蘋果跌 0.11%，AMD、NVIDIA 跌逾 1%，台積電 ADR 跌 0.04%，特斯拉則漲逾 4%。

2. 台股目前在 5 日線 (13,888 點)、10 日線(13,842 點)、月線(13,600 點) 之上，盤中一度創下歷史新高，隨即拉回整理，最終以下跌 12.05 點，跌幅 0.09%，收在 13,977.09 點，成交金額為 2,689.90 億元。三大法人合計賣超 76.97 億元，外資賣超 64.77 億元、投信買超 0.05 億元、自營商賣超 12.26 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量縮，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 13,843 點) 附近，壓力為 14100 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上，K 值高於 50，短線多頭格局。

4. 櫃買指數跌幅 0.11%，收在 179.81 點，仍在 5 日線之上。支撐為約 175 點附近，壓力為 182 點附近，KD 高檔鈍化，K 值高於 80，沿五日線觀察，不宜跌破。

5. 觀盤重點：指數高檔震盪，若後勢跌破 5、10 日線則需降低持股比重至五成水準，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多，陸續將公告 11 月營收，營收不佳者可考慮換股操作，台股選股方向為半導體、被動元件、PCB、車用、內需等族群。

6. 美國國防部正式將四間為大陸軍方所擁有或控制的公司，列入黑名單，四家公司為中國晶片製造商中芯國際、中國海洋石油公司、中國建設科技集團和中國國際工程諮詢公司。

7. 鴻海（2317）受到 iPhone 12 系列熱賣激勵，公告 11 月營收 6,813.75 億元，月增 11.2%、年增 13.1%，不僅為今年單月新高，且為歷年單月新高紀錄。累計今年前 11 個月營收 4.64 兆元，年減 3.3%。第四季仍可望挑戰全年單季營運高點。

8. 驅動 IC 封測大廠頎邦（6147）3 日舉行股東臨時會，通過與華泰的現金換股案及全面改選董事會。展望後勢，目前驅動 IC 封測產能全面滿載，產能供給預計至少缺到 2021 年上半年底，公司也表示若美元持續走貶將會評估再調漲價格。

9.IC 設計廠義隆（2458）董事長表示，由於晶圓代工、封測等供應鏈報價提升，目前部分微控制器（MCU）價格已經向客戶反映報價，MCU 將會在 2021 年 1 月起全面上漲，筆電晶片目前缺口也高達兩成，亦會考慮反映成本上升。

