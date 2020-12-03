【日盛投顧】指數創高後拉回

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (13,888 點)、10 日線(13,842 點)、月線(13,600 點) 之上，盤中一度創下歷史新高，隨即拉回整理，最終以下跌 12.05 點，跌幅 0.09%，收在 13,977.09 點，成交金額為 2,689.90 億元。三大法人合計賣超 76.97 億元，外資賣超 64.77 億元、投信買超 0.05 億元、自營商賣超 12.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為 10 日線 (約 13,843 點) 附近，壓力為 14,100 點附近。

(3)、技術指標：KD 向上，K 值高於 50，短線多頭格局。

3. 櫃買指數跌幅 0.11%，收在 179.81 點，仍在 5 日線之上。支撐為約 175 點附近，壓力為 182 點附近，KD 高檔鈍化，K 值高於 80，沿五日線觀察，不宜跌破。

4. 觀盤重點：指數高檔震盪，若後勢跌破 5、10 日線則需降低持股比重至五成水準，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多，陸續將公告 11 月營收，營收不佳者可考慮換股操作，台股選股方向為半導體、被動元件、PCB、車用、內需等族群。

結構 IC 製造、水泥、設備、工具機逆勢走強

1.IC 製造：在 6488 環球晶併購德廠拉升全球市占後，族群個股輪動，相關個股如 6182 合晶、3707 漢磊、5483 中美晶等股價走揚。

2. 水泥：中國市場力拼基建，且進入產業傳統旺季，水泥價格不排除調漲價格，相關個股如 1101 台泥、1102 亞泥、1109 信大等第四季營運可望衝高。

3. 設備：國際半導體產業協會 (SEMI) 報告指出 2020 年第 3 季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期成長 30%，相關個股如 3413 京鼎、3583 辛耘、6187 萬潤等股價盤中創波段高。

4. 工具機：工業自動化訂單能見度逐漸好轉，明年產業有望優於今年表現，相關個股如 1590 亞德客 KY、2049 上銀、4540 全球傳動、1597 直得等有望受惠。