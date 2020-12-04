為加速電動車發展 日本打算導入碳排放交易

根據《日本經濟新聞》報導，日本政府打算在 2020 年代後半，於汽車產業導入碳排放的交易制度。計畫對汽車製造商設下電動車等的銷售比率目標，未能達標的企業就要向其他碳排放量較少的企業們購買碳權。

日本政府計畫在 2030 年代中期，新車銷售都要轉換為電動車 (含油電車)。過去數十年來，汽車產業撐起了日本經濟，該產業的結構轉型也成為要務。

日本經濟產業省廣邀汽車業界人士，將於 12 月 10 日舉行會議，討論新制度及目標設定等事宜，討論結果將反映在 2020 年內制定的溫室氣體減排執行計畫中。

以美國加州規定作為參考，如果汽車製造商在電動車等方面的比率沒有達標，該企業就要向其他碳排放量低的企業購買碳權。若未能達成，就要被課以罰金。

對於專門生產電動車的美國特斯拉 (TSLA-US) 而言，碳排放交易是該公司重要的獲利來源。像是 2020 年第三季，特斯拉在碳排放交易就進帳 3.97 億美元。

日本經濟產業省打算導入同樣制度，以降低汽車的廢氣排放。由於企業在這方面的努力若是過於緩慢，將被課以罰金，當局希望能夠促進電動化技術發展。

日本首相菅義偉計畫在 2050 年達成溫室氣體零排放的目標。而日本的碳排放量，有近 2 成來自汽車廢氣，凸顯汽車業碳排放交易的重要性。