日本11月製造業PMI報49.0 今後一年產出持樂觀態度

IHS Markit 週二 (1 日) 公布日本 11 月的製造業 PMI 數據。根據日本 au Jibun Bank 所作統計，11 月日本製造業 PMI 報 49.0，高於前月的 48.7。顯示日本整體製造業的景氣更趨穩定，也創下 2019 年 8 月以來的新高紀錄。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

雖然疫情影響景氣，並且在需求方面帶來混亂，然而日本製造業在今年 12 月的展望方面仍抱持樂觀態度，認為產出應該會出現增加。

11 月的採購成本上揚，連續 6 個月向上攀升。但是從整體來看，與前月相較，上揚走勢放緩。

另一方面，產品價格在疫情影響下造成價格競爭趨於激烈，10 月出現上揚的產品價格也在 11 月時再度下滑。

由於訂單數量與產出減少，11 月的採購活動變少、連續 23 個月萎縮。

供應商的商品交期出現惡化，業者在原物料的調度上吃足苦頭。

也由於需求低迷，日本製造業在採購品及成品兩方面的庫存水準，也都出現減少。

而在今後一年的產出展望上，業界則是持續抱持樂觀態度，認為疫情將會結束，日本國內外的需求也將回穩。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 針對這次最新調查結果發表評論。他提到「日本製造業在跨入 11 月後，業界景氣更加安定。雖然 PMI 指數有觀察到產出與新訂單數量的減少，但是幅度不大。最新調查期間也出現近 15 個月來的最佳紀錄。

然而產出與新訂單數量已連續 23 個月減少，肺炎疫情造成業界景氣低迷的情況不變。除此之外，不論是日本國內外，新冠肺炎 (COVID-19) 的陽性率都迅速增加，出口訂單進一步滑落，消費者信心也更為降低。

日本整體製造業也放眼未來，在展望方面維持樂觀。進行答覆的企業當中，有大約 33% 認為疫情將會終結，經濟也應該會走向復甦。在如此期待下，預測今後一年的產出將有所增加。當前 IHS Markit 預測 2021 年的礦工業產出將出現 7.3% 成長，然而這樣的基數過低，在疫情中滑落的產出仍沒有完全挽回。」