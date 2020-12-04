〈中華電拚5G〉30萬用戶目標提前達陣 3年拚500萬用戶

中華電 (2412-TW) 行動通信分公司總經理陳明仕今 (4) 日表示，30 萬 5G 用戶數已提前達標，看好中階 5G 手機明年陸續上市、加強網路基礎建設，3 年 5G 用戶數將超過總用戶數一半，以中華電目前約 1055 萬戶計算，2023 年前 5G 用戶上看 500 萬戶。

陳明仕指出，原目標今年底 5G 用戶數達 30 萬戶，由於用戶數成長速度優於市場預期，年底目標已提前達陣，內部已上修 5G 用戶數目標。

陳明仕看好，5G 基地台 5 年建設計畫縮短至 3 年完成，隨著近期高階 5G 手機陸續推出，中華電預計明年下半年起，將全面銷售 5G 中階手機，將加速客戶升級 5G 腳步，估 3 年後 5G 用戶數將占總用戶數 50% 以上。

據 NCC 最新行動寬頻業務的用戶數統計，中華電總用戶數約 1055.53 萬戶，法人估，中華電明年中 5G 用戶數上看百萬戶、3 年後將超過 300 萬戶。

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