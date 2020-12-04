安碁資訊擴大金融、製造業資安服務 明年營運可望保持成長

隨著全球加速數位轉型，企業部門資安需求逐年提升，安碁資訊 (6690-TW) 總經理吳乙南今 (4) 日表示，近年持續拓展金融、製造業資安服務，泰國、印尼等海外市場今年營收可望達逾 500 萬元，年增逾 5 成，看好明年海外業務、企業資安維運服務需求進一步擴大，營運將保持成長。

吳乙南表示，安碁資訊在東南亞市場陸續打入泰國、印尼市場，其中，今年第 4 季在印尼市場，也與當地夥伴合作開始為一家電商客戶導入滲透測試，明年業務合作範圍可望進一步擴大至顧問服務 (SOC)，將持續著重開發金融、電商產業客戶。

展望明年，吳乙南指出，今年安碁資訊海外市場營收貢獻可望達逾 500 萬元，較去年 300 萬元有大幅成長，看好明年進一步擴大業務範圍後，海外營收貢獻將進一步提升，也計畫成立海外資安聯盟，並評估布局馬來西亞、菲律賓等市場。

國內方面，安碁資訊主要以政府機關為主要客戶，占比仍高達七成，吳乙南表示，配合政府新制定政策，提升企業資安標準，預期來自政府部門標案穩健，產業界今年也陸續新增大型金融客戶訂單，加上製造業資安需求意識提升，積極接洽客戶中，看好未來企業營收比重可望逐步提升，成新營運動能。

安碁資訊 11 月營收達 6818.8 萬元，月增 5.62%、年增 17.44%，累計前 11 月營收達 6.76 億元、年增 22.81%，維持雙位數成長，也已超越去年全年。