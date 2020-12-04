晶圓雙雄市值激增 台積電衝破13兆元創高 聯電挺進第八大

晶圓雙雄今 (4) 日吹響多頭號角，領軍台股攻高，台積電 (2330-TW) 站上 503 元，改寫收盤新高，市值衝破 13 兆元大關，同寫新猷；聯電 (2303-TW) 更是漲停作收，創 2002 年 5 月以來新高，市值攀升至 5913 億元，超越台塑、挺進台股市值第八大；本周以來，台積電、聯電市值分別激增逾 3630 億元、1049 億元。

台積電在外資看多後市下，股價持續走強，今日盤中一度站上 505 元，朝歷史高點 506 元叩關，終場收在 503 元，改寫歷史新高價，市值衝破 13 兆元大關，達到 13 兆 429.91 億元，同寫新猷，單周市值激增 3630.25 億元。

美系外資最新報告看好，台積電主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載，預估 11 月營收將超越 10 月，12 月還會持續成長，逐月攀揚，第四季營收可望優於財測，明年第一季展望同樣樂觀看待，上調目標價至 607 元，為第七家將台積電目標價喊到「六」字頭的外資。

聯電受惠 8 吋漲價題材，加上外資相繼喊買並上調目標價，激勵近期股價走強，市值也由今年初的第三十四名，躋身前十大。

繼昨 (4) 日擠下南亞 (1303-TW) 登上台股市值第九大後，聯電今日股價強攻漲停價 47.6 元，創 2002 年 5 月以來新高，市值也衝高至 5913.06 億元，排名再往前挺進、超越台塑 (1301-TW)，緊追市值排名第七的國泰金 (2882-TW)，本周以來市值已大增 1049.69 億元。

外資最新報告再度喊買聯電，報告中點出聯電三大動能，第一，產能逼近滿載，可能提升 8 吋晶圓客戶比重，明年上半年將啟動新一輪漲價；第二，代工需求強勁，原先表現較弱的 28 奈米製程也大幅改善，產能利用率已拉升到 9 成以上，部分製程能見度更達到 6 個月至一年。

第三，聯電不再投入先進製程後，資本支出已大幅下滑，預估明、後年資本支出也可望維持近年水準，有助整體毛利率於 2022 年上半年上升至超過 30%。該外資首次將聯電納入追蹤，並給予「買進」評等、目標價 60 元，為目前外資圈中目標價最高者。