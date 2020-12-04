【富蘭克林】2021存基金新趨勢 讓投資組合『伊氣』呵成

新冠疫情對全球經濟、產業供應鏈與人類生活產生重大影響，投資市場中的重要變革之一就是加速永續與道德投資的發展! 根據晨星統計至第三季底，全球永續基金的資產規模達到 1.25 兆美元、再創歷史新高，摩根士丹利證券 (2020/8 月) 更直指 ESG(環境、社會和公司治理)將成為未來十年的投資新顯學。富蘭克林證券投顧表示，新冠疫情凸顯評估金融風險時須納入 ESG 因子的重要性，未來我們將面臨債務高築後的債務去化及極端氣候等挑戰，能夠預先做好準備的企業或市場將嶄露頭角，看好遵從伊斯蘭教律的『伊』斯蘭債券型基金，以及納入 ESG 選股標準的全球『氣』候變遷股票型基金，可列為永續投資的核心首選，讓 2021 年的投資組合「伊氣」呵成。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債的發行是符合伊斯蘭教律的道德投資，通常不涉及過度槓桿操作，而伊斯蘭債券的發行區域來自新興市場為主，更以富裕的波灣國家為多，債券設計類似於有資產做抵押、債權人分享資產獲利機會的概念，因此伊斯蘭債的波動度普遍低於廣泛的新興市場債券，跟全球股市的連動性也較低，在不同景氣循環期間多有穩健表現。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁 ‧ 布盧門指出，氣候變遷對全球經濟及企業營運帶來的機會與風險並存，美國新任總統拜登承諾未來四年至少投入 2 兆美元應對氣候變遷，相關商機一觸即發。我們聚焦於提供氣候變遷解決方案、位於轉型期及具備轉型彈性的公司，選股時納入 ESG 因子可提供企業在資產負債表上沒有揭露但有價值的觀點，有助我們發掘哪些企業和哪些產業面臨衝擊的調適能力較佳，並避開中長期競爭力流失的公司。

富蘭克林證券投顧認為，現代人消費重視 CP 值，投資理財也講求綜效，存基金策略搭配投資組合就是最好的驗證。追溯過去 15 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於百分百投資全球股票，納入伊斯蘭債之後，可發揮提高正報酬機率並收斂潛在下檔風險的效果，且長期平均年化報酬率介於 5%~6%，可列為長期投資理財的穩健配置。

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