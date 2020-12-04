台股登萬四 規模最大台股基金淨值頻創高 8個月來大漲24%

台股今 (4) 日大漲 155.35 點，收在 14132.44 點續改寫歷史新高，台股基金連帶受惠，尤其是規模最大有台股基金一哥之稱的元大台灣高股息優質龍頭基金，再度以 12.44 元創下歷史新高，成立僅約 8 個月，漲幅逾 24%。

元大台灣高股息優質龍頭基金今年 3/23 甫成立，基金發行價 10 元，募集期間受益人 6 萬人，不僅規劃每月配息、年終再配，投資人一年最多可領 13 次配息，更是唯一規劃收益平準金的台股基金，一開募便募得 450 億元，規模最高一度超越 580 億元，創下台股基金歷史紀錄，且至今不到 8 個月漲勢凌厲。

元大台灣高股息優質龍頭基金 (不配息) 今天淨值 12.44 元再度改寫新高，累積漲幅超過 24%，12 月至今短短 4 個交易日，便有三日一再改寫歷史新高，而元大台灣高股息優質龍頭基金 (配息) 淨值今天也以 12.36% 同創歷史新高。

法人指出，台股萬點時，很多投資人不敢入場，但台股一路走高，從萬二、萬三、站上萬四，不少當初不敢進場的投資人，至今依然空手；事實上，好的標的，成長動能強勁、價格也屢屢創新，與其擔心進場點位，更應著重在選擇優質龍頭企業。

法人建議，沒把握掌握進場時間的投資人，除了透過定期定額之外，也可改為周周扣、或多次扣款的方式進場，不僅可分散風險，也不會因此錯過優質投資標的成長。