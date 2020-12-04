鮮活果汁-KY 11月營收2.32億元 創歷年同期新高

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 2020 年 11 月營收 2.32 億元，創歷年同期新高，月減 7.59%，年增 17.11%，累計 2020 年前 11 月營收為 31.89 億元，年減幅已收歛至 1.15%。

鮮活 - KY 主管表示，11 月營收 2.32 億元，為歷年同期新高，主要因公司長期佈局非果汁類產品，受季節性影響較低的口感添加物等出貨表現持續成長，此外，新式茶飲崛起，公司憑藉少量多樣客製化的供貨模式，快速出貨的生產能力，搶占市場商機。

鮮活 - KY 是大陸飲品原料製造產業領導廠商之一，今年來受惠自動化倉儲系統啟用，生產及庫存管理強化，有效減輕經銷商庫存壓力，正向循環下讓公司於今年疫情來襲，反而能快速掌握消費市場所需，進而自第三季起推動營收的成長。

鮮活 - KY 目前在中國大陸的三大廠的總產能，自遷廠後已提升至 11 萬噸，看好飲品健康趨勢需求，持續投入研發非果汁類飲品原料，包含植物奶、甜品市場等；在 AI 系統方面，強化自動化倉儲與冷鏈運輸布局，以積極爭取商機。

鮮活 - KY 今年第三季稅後純益 3.93 億元，創新高，年增 1.1 倍，每股純益 11.62 元，累計 2020 年前三季營收 27.08 億元，毛利率 45.86%，年增 7.17 個百分點，稅後純益 6.17 億元，年增 33.45%，已超越去年全年，每股純益 18.23 元。