中華電信FunPark故事屋 AR行動劇場舞動新北耶誕城

中華電 (2412-TW) 與智趣王數位科技合作推出的 5G 新應用《FunPark 玩童書~ AR 行動劇場》，以 AR 擴增實景 3D 圖像技術搭配手機，透過 5G 超高速、低延遲的特性，結合具臨場感的故事情節、人物角色與原創配樂，將繪本透過科技活靈活現地在民眾眼前生動演出。

中華電表示，此次特別推出以臺灣特有物種為故事主角的 AR 互動繪本《小山羌與小樹葉》，邀請家長帶領孩童一同來與小山羌丹丹、臺灣黑熊等可愛主角們一起聽故事、玩互動，《FunPark 玩童書》 AR 行動劇場 App 開放免費下載，讓大人小孩能開心地將《FunPark 玩童書》裡的《小山羌與小樹葉》AR 互動繪本帶回家，讓親子享受隨時隨地用行動載具觀看 AR 行動劇場身歷奇境的美好體驗。

2020 年底最熱門親子走訪景點「新北歡樂耶誕城」，分 4 大主題區、48 款藝術裝置與迪士尼光雕秀演出，於 11 月 13 日開跑。為提供更多元豐富的親子活動場域，中華電信特別於新北耶誕城打造「中華電信 FunPark 故事屋」，讓親子攜手 FUN 玩童書，至今場場爆滿，活動期間並提供「FunPark 童書夢工廠」App 免費下載，深獲大小朋友與家長們的喜愛。

新北市吳明機副市長表示，童書結合 AR，這是他在孩童時代無法想像到的。中華電信長期深耕數位內容，從經驗累積中得知，紙本故事書透過手機，從靜態變成動態，讓孩童以好奇心來探索世界，再運用 AR 互動效果，讓孩童更涉入於故事情境中，體會故事所要傳達的寓意，更加深化孩童的學習與成長效果。

中華電信展區也設置多項 5G 互動體驗，包含「AR 動滋動」，透過手機鏡頭呼叫健身名人以 2D AR 方式互動；「Hami VR」提供獨家 4K VR 韓流明星音樂電視節目影片「The Show」及太陽馬戲團 360 度全景；與 KKBOX 獨家合作打造虛擬演唱會，讓民眾透過 VR 設備觀賞歌手在虛擬舞台演出；「Hami Video 多視角轉播」，提供體驗賽事與節目的多視角與特寫畫面欣賞；「Hami 雲端遊戲」體驗不需購買遊戲主機即可暢玩高品質遊戲大作；及「Hami 書城 AR 書櫃」真人說書及示範瑜珈動作，豐富閱讀樂趣。

中華電信邀請民眾把握機會在 2021 年 1 月 3 日前，至「新北歡樂耶誕城」板橋車站站前廣場─捷運 3 號出口《中華電信 5G 展區》，體驗多元豐富的數位 5G 應用新服務，迎向 2021 新未來。