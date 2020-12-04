〈美股早盤〉非農報告提振財政刺激預期 道瓊早盤漲逾百點

美股週五 (4 日) 小幅開高，道瓊工業指數開盤小漲 20 點後持續走高，截稿前突破百點，那斯達克指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.4％，費半漲 0.6％，11 月非農報告顯示就業增長趨緩，提振市場對於刺激措施出台預期。

勞工部數據顯示，美國 11 月非農新增就業 24.5 萬人，大幅低於預期和前值，失業率自 10 月的 6.9％降至 6.7％，符合市場預期。

發布就業報告之際，美國確診數仍持續飆增。根據約翰霍普金斯大學數據，美國週四新增感染案例和死亡數再飆新高，前者高達 21.8 萬例，後者將近 2990 萬人，使累計確診數達 1415 萬例，累計死亡達 27.6 萬人，疫情嚴峻程度依舊不減。

隨著就業復甦趨緩加上疫情持續惡化，市場仍密切關注財政刺激談判進展。

眾議院議長南佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週四 (3 日) 召開大選以來首度電話會議。

佩洛西和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 先前表態支持兩黨提出規模達 9,080 億美元的刺激方案，麥康奈爾則表示將提出大約 5000 億美元方案。

截至台北時間週五 (4 日)22 時許：

道瓊指數上漲 129.29 點或 0.43%，暫報 30098.81 點

那斯達克上漲 28.45 點或 0.23%，暫報 12405.63 點

標普 500 指數上漲 15.94 點或 0.43%，暫報 3682.66 點

費半上漲 17.49 點或 0.64%，暫報 2733.64 點

台積電 ADR 上漲 2% 至每股 101.49 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.959%

紐約輕原油上漲 0.53% 至每桶 45.88 美元

布蘭特原油上漲 0.64% 至每桶 49.02 美元

黃金上漲 0.48% 至每盎司 1850.00 美元

美元指數下跌 0.08% 至 90.645 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC(AMC-US) 早盤下跌 3.03％，至 3.52 美元。

AT&T 旗下華納兄弟 (Warner Bros.) 宣布，由於疫情為影視需求帶來重大轉變，2021 年起將在 HBO Max 串流服務中同步上映院線電影，消息一度帶動電影院線營運商股價重挫，並在週五 (4 日) 開盤後走高。

美滿電子 (MRVL-US 早盤下跌 3.51％，至 43.92 美元。

美滿電子公布第 3 財季營收報 7.5 億美元，略低於 FactSet 預期的 7.51 億美元，EPS 則報 25 美分，符合市場預期。該公司預計第 4 財季營收為 7.85 億美元 +/-5%，預計 EPS 落在 25 美分至 33 美分間。

Carvana(CNVA-US) 早盤上漲 1.5％，至 231.34 美元。

Jefferies 將線上二手車交易平台上調至「買入」(Buy) 評級，並將其目標價定為 300 美元，較週四 (3 日) 收盤價高約 32％。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月新增非農就業報 24.5 萬人，預期 44 萬人，前值自 63.8 萬人下調至 61 萬人

美國 11 月失業率報 6.7％，預期 6.8%，前值 6.9%

美國 11 月平均每週工時報 34.8 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時

美國 11 月平均每小時薪資年增率報 4.4％，預期 4.2%，前值 4.5%

美國 11 月平均每小時薪資月增率報 0.2％，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 11 月勞動參與率報 61.5％，前值 61.7%

美國 11 月非農新增就業大幅放緩 (圖：Zerohedge)

美國 11 月進出口報 - 631 億美元，預期 - 648 億美元，前值自 - 639 億美元上調至 - 621 億美元

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月耐用品訂單月增率終值，預期 0.8%，前值 1.3%

台北時間晚間 23:00 將公布美國 10 月工廠訂單月增率，預期 0.8%，前值 1.1%

華爾街分析：

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示：「市場漲勢已稍微緩和，但潛在的敘事依舊完整無缺，基本上就是全球經濟復甦，我們很難看到其他能夠改變股市樂觀基調的因素。」

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，非農數據很可能引起聯邦政府注意，且有望推動財政刺激方案在跛腳鴨會期 (lame duck session) 中通過。跛腳鴨會期指的是大選後至明年 1 月新國會上任這段期間，現任國會仍照常運作，但普遍被認為很難有較大作為。