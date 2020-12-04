成立50年來首見 西南航空預告6800名員工放無薪假

西南航空 (LUV-US) 周四 (3 日) 警告 6800 名員工明年春天可能放無薪假，人數占總員工數的 12%，原因是公司和工會針對削減支出的協商至今仍無實質進展。假如該公司正式實施無薪假計畫，將是成立近 50 年以來首見。

和其他航空公司一樣，西南航空也在疫情衝擊航空需求下苦苦掙扎，在針對航空業的聯邦補助款到期之後，美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 在 10 月合計讓超過 3 萬名員工放無薪假。

西南航空向來是美國主要航空公司中最賺錢的一家，但今年前九個月累計出現 27.5 億美元虧損，全年很可能陷入公司史上首次虧損。

西南航空表示，已經發布聯邦強制通知，告訴 6828 名雇員員工他們的工作可能有危險，當中包括超過 1200 名機師、1500 名空服員、1100 名客服人員、超過 2500 名貨運等營運員工。

西南航空的無薪假計畫將在明年 3 月 15 日或 4 月 1 日其中一天生效，除非和工會達成協議，或國會通過額外的紓困。西南航空持續和工會協商，要求 6000 多名受影響的員工接受將近 10% 減薪幅度。

無薪假通知通常提前 60 天向員工公告，但有些州要求 90 天前就要告知員工，加上為了避免文件寄送耽擱，促使西南航空提前公布無薪假政策。

美國航空業中，達美航空 (DAL-US) 目前得以避免裁員，這是因為員工接受自願離職和提早退休的提議，機師也同意修改合約，協助降低勞動成本。