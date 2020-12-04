〈金寶法說〉訂單能見度看到明年底 營收可望雙位數成長

金寶 (2312-TW) 今 (4) 日舉行法說會，展望明年，總經理陳威昌表示，今年雖受疫情衝擊，全年營運仍可持平去年，展望明年，隨著新產品陸續放量導入、消費產品需求回溫，目前訂單能見度已看到明年底，樂觀看待營收將雙位數成長。

陳威昌表示，疫情衝擊全球生活、經濟，金寶第 2 季也在疫情衝擊下，部分成品在生產流程、運送受影響，下半年在新產品、消費需求回溫下，營運重返正軌，第 2 季是營運谷底，全年可望持平去年，也將有新品陸續推出，明年可望陸續貢獻。

據了解，金寶下半年起擴大代工業務，包含電腦、印表機、儲存設備、網通等產品，需求量皆放大，其中，網通產品也有部分流失訂單回流。

陳威昌進一步指出，目前巴西、墨西哥、菲律賓、岳陽印表機廠產能都接近滿載，岳陽二廠計畫生產消費性產品，目前正加緊趕工，預期本月開始試產，展望未來，金寶樂觀看待明年營運，強調金寶在 5G、6G 發展上不會缺席，將整合集團資源搶攻商機。

陳威昌表示，將持續開源節流、資產活化、管控費用庫存，短期僅擔心缺料問題，統計金寶前 3 季營收比重，網通儲存產品占 62%、印表機及消費性產品 34%、其他合併子公司則占 3-4%。

金寶第 3 季純益達 1.54 億元，季增 29.91%、年增 32.75%，每股純益 0.11 元，累計今年前 3 季純益達 4.46 億元，每股純益 0.33 元。