客戶追單效 復盛應用11月營收17.48億元 創今年新高

高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670-TW) 今年 7 月以來營收逐月成長，進入第四季旺季後，營收表現更耀眼，復盛應用今 (4) 日公布 11 月營收，以 17.48 億元創今年新高，月增 41.38%，年減 0.94%，前 11 月營收 122.72 億元，年減 19.47%。

受惠客戶端強勁需求，復盛應用主管指出，第四季、明年第一季產能全滿，因應新台幣強勁升值，已與客戶端協議動態調整機制應對，可將匯率因素的損失降至最低。

2020 年新冠肺炎疫情爆發，對台灣高爾夫球具代工業者是特殊的一年，第一季為傳統旺季，但受制疫情，供應端生產無法趕上原有訂單，第二季因歐美封城壓抑消費需求，直到第三季疫情緩和下來，品牌及零售商庫存大幅下降後，台灣代工業者開始接獲追單。

復盛應用越南廠擴充案也因疫情因素，造成原本第四季完工的新產能延後到明年第一季開出。

復盛應用今年資本支出上，包含以 13.6 億元購入運動護具 Minson 公司 85% 股權後，全年資本支出將超越 20 億元。

復盛應用前三季稅後純益 6.42 億元，每股純益 4.9 元。由於復盛應用接獲超乎預期追加訂單，尤其今年 8 及 9 月客戶追單最多，出貨及入帳時間落在第四季，推估第四季營收將比去年同期 50 億元成長，並創上市以來新高，營收動能將延伸到 2021 年的 1、2 月。