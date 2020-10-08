復盛應用Q3營收31.01億元 季增2成符預期

高爾夫球具及航太零組件廠復盛應用 (6670-TW) 今年 7 月以來營收逐月成長，今 (8) 日公布 9 月營收為 12 億元，月增 13.62%，年減 15.04%；第三季營收跨上 31 億元大關，符合內部預期。

復盛應用第三季營收可望登上 31 億元，但由於接獲超乎預期的追加訂單，尤其是 8 及 9 月所獲追加訂單最多，出貨及入帳時間將落在第四季，推估第四季營收將比去年同期 50 億元成長，並創上市以來新高，營收動能更將延伸到 2021 年的 1、2 月。

復盛應用第三季營收 31.01 億元，季增 21.1%，年減 27.73%；前 9 月營收為 92.88 億元，年減 23.32%。

球頭廠大田精密 (8924-TW) 第三季起受惠日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，旺季效應提前發酵，9 月營收 4.14 億元創 32 個月來新高，第三季營收 11.75 億元，也改寫 12 季以來新高，第四季營收將再向上。

大田精密不僅受惠日系客戶訂單回籠並出貨，美系客戶也加速出貨回補庫存，隨著第四季進入旺季，法人估訂單及出貨可望逐月向上。

大田精密今年上半年稅後純益 1.75 億元，每股純益為 2.88 元，扣除停業部門損失後，上半年每股純益為 2.09 元。

由於高爾夫屬於戶外運動，參與者並非處於密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後備受看好的健身項目，疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨，甚至進一步發表年度新產品刺激銷售，造成產業第四季高度旺季效應。