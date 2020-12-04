承啟看好顯卡需求延續至明年上半年 營運可望維持穩健

顯卡廠承啟 (2425-TW) 今 (4) 日舉行法說會，受惠宅經濟商機爆發，承啟下半年營運維持穩健，展望未來，承啟表示，預期顯示卡穩定需求，將延續至明年上半年，12 月初也正式推出輝達(NVDA-US)3060 Ti 新顯卡產品，看好新品帶動下，明年營運動能可望維持高檔。

承啟表示，目前顯示卡需求強勁，預期明年上半年整體市場供需仍相對健康，日前輝達也與品牌廠七彩虹，同步推出 GeForce RTX 3060 Ti 新品，明年 1 月也預計再發布 3080、3060 與 3050 Ti 等顯卡新品。

AI 伺服器方面，承啟指出，今年市場需求穩定成長，看好明年持續保持成長，將透過應用發展部門，持續開發軟體應用技術與 AI 軟硬體系統整合，今年前 3 季子公司天津思騰合力在 AI 伺服器、系統整合方案銷售狀況，仍以企業需求最高達 43.74%，科學研究機構、高等教育則各占 33.37%、12.02%。

承啟進一步表示，旗下 AI 平台可望整合多種加速元件、資源管理及開發協作工具，並兼容輝達、超微 (AMD-US) GPU，並協助高等教育院校、科學研發機構、AI 與數據科學研發企業等，導入 AI 與數據科學。

承啟今年前 3 季產品營收比重，仍以顯示卡占比 51.72% 最高，AI 服務器、主機板則各占 18.87%、16.06%，與去年同期大致相同，營運方面，承啟累計今年前 3 季稅後純益達 8980 萬元，每股純益 0.93 元。