川普卸任前掀幣圈波瀾！OCC署長：加密貨幣將迎很多好消息

週五 (4 日) 美國貨幣監理局 (OCC) 署長布魯克斯 (Brian Brooks) 預告，在明年川普任期屆滿前，將對加密技術帶來一系列的好消息。

Coinbase 首席執行長 Brian Armstrong 上月底致函美國財政部長梅努欽，表達對川普任期屆滿之前就非託管加密錢包制定新法規，導致限制非託管錢包交易，阻礙加密發展和創新。

針對有關新加密法規的傳言，布魯克斯週五受訪時提到，美國需要建立清晰、直接的加密法規。

布魯克斯稱：「我不認為我們需要制定 50 條新規，但我們需要明確什麼是允許的，銀行直接使用區塊鏈作為支付網路？答案絕對是肯定的。」

布魯克斯稱，我們非常專注正確執行法規，我們非常專注不扼殺比特幣，為加密貨幣資產建立一個清晰的框架同樣重要，因為這可以防止洗錢和恐怖主義融資。因此，請相信我，這裡能有一個平衡點，而且對每個人都有效。

比特幣週三逼近 2 萬美元大關，週五比特幣一度下滑至 18600 美元低點，截稿前，比特幣回歸 19000 美元大關以上。

比特幣走勢圖 (圖片：鉅亨網)

布魯克斯解釋：「加密貨幣可能是兩年前的泡沫，但隨著越來越清晰的機構看到這是現實，它們將開始大規模採用它，監管的明確性是目前推動價格上漲的因素。」

布魯克斯預告：「到川普任期屆滿前，加密貨幣將有很多好消息… 這 (畢竟) 是一個危險的世界，需要堅定的力量來應對潛在的威脅和挑戰。」