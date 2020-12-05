財政刺激希望轉濃 美債10年期殖利率刷八個月新高 進逼1%

美國公債周五 (4 日) 下跌，殖利率反向上升至 3 月以來最高，殖利率曲線也趨於陡峭，主因在於美國公布遜於預期的 11 月非農就業之後，交易員押注華府很快將推出新一輪財政刺激以挹注經濟。

美國 10 年期公債殖利率周五一度攀升 7.5 個基點至 0.98%，挑戰 1%；殖利率曾在今年 3 月突破這個整數關卡。20 年美債殖利率報 1.541%，為 6 月以來最高；30 年美債殖利率報 1.75%，是 11 月 10 日迄今最高。

美國 10 年期公債殖利率走勢。來源: Bloomberg

殖利率曲線趨於陡峭，2 年和 10 年期公債殖利率差擴大到 85.56 個基點，為 2018 年 2 月來最大。

通常非農就業數據若遜色，投資人會湧向美國公債避險、並摜壓美債殖利率。如今疫情破壞美國經濟，交易員把目光放得更遠，預期疲軟的就業市場會促使政府推出財政刺激，因而抑制債券的吸引力。

根據勞工部最新就業報告，11 月非農就業人數較前月增加 24.5 萬人，增幅遠遜於經濟學家預測中位數 46 萬人，是今年 5 月以來最差。不只如此，勞動參與率下滑的情況令人憂心。

Schwab 金融研究中心固定收益策略師 Collin Martin 說：「我們回歸『壞消息就是好消息』陣營。如果非農就業報告'可以促使國會通過某種紓困方案，對整體經濟是好事，而經濟好轉會導致殖利率攀高。」

10 年期平均通膨率周五上升到略高於 1.9%，為 2019 年 5 月來最高，此數據反映債市對未來十年通膨預期，顯示市場抱持謹慎樂觀的心態。

美國眾議院議長佩洛西周五表示，刺激談判有更大動能，日前兩院議員提出的 9080 億美元跨黨派紓困計畫將士協商的基礎。美國總統當選人拜登進一步表示，「黯淡的」就業報告凸顯盡快採取行動的重要性，就算國會通過某種法案，明年 1 月仍需要提供更多支持。

Janney 資本管理公司首席固定收益策略師 Guy LeBas 說，更多的財政刺激可能代表公債供給增加，殖利率陡峭情況將延續。

美國財政部下周將標售三批債券，包括 560 億美元的年期公債、380 億美元的 10 年期公債、240 億美元的 30 年期公債。

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