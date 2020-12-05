〈能源盤後〉OPEC+決議緩慢增產 原油連5週上漲 登9個月高點

週五 (4 日) 交易，原油期貨價格收高，且連續第五週上漲，且 Brent 原油創 3 月初以來最高收盤價。

此前一天，OPEC + 甫決議自 1 月起將現行減產規模 770 萬桶 / 日縮減為 720 萬桶 / 日，亦即增產 50 萬桶 / 日，雖然背離市場普遍期待 (延長現行減產規模 3 個月)，但較原定 1 月起增產 200 萬桶 / 日的計畫令人鬆一口氣。

OPEC + 在 4 月時達成的協議要求各生產商自 2021 年起削減產量 580 萬桶 / 日，直至 2022 年 4 月底。

BDSwiss Group 投資研究主管 Marshall Gittler 週四報告指出，OPEC + 偷師歐盟做法，打算「讓子彈飛一下」。因為他們不知道是否該照原定計畫，在 1 月起增產 190 萬桶 / 日，還是該一如外界預期地延後 3 個月再增產，所以他們乾脆決定 1 月增產 50 萬桶 / 日，接著每個月開會來討論下一步。

「他們每個月將可大增或大減產量 50 萬桶 / 日，一切看市場情況。」Gittler 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或近 1.4%，收每桶 46.26 美元，根據道瓊市場數據，本週漲幅 1.6%，為連續第五週上漲。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 54 美分或近 1.1%，收每桶 49.25 美元，本週漲幅 2.1%，為 3 月以來最高收盤價。

Gittler 提到，「OPEC + 難以達成協議，談判過程又拖了數日，一些生產生想增產，但另一些生產商則擔心破壞市場上脆弱的平衡。因此該組織似乎打算每個月就召開會議討論這一連串難題，這能讓生產者對市場不確定的發展更即時的反應。」

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 1.2685 美元，本週上漲 0.2%。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 1.403 美元，本週上升 1.3%，為 3 月以來最高收盤價。

汽油和熱燃油已連續 5 週上漲。