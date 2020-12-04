疫苗不會很快普及 惠譽估明年布蘭特原油均價每桶45美元

信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 表示，儘管疫苗傳出好消息，但要廣泛普及仍需要時間，預計國際基準布蘭特原油在 2021 年的均價，將降至每桶 45 美元。

這一預測遠低於其他機構，Refinitiv Eikon 針對 36 位分析師的調查，對明年布蘭特原油均價預期為 49.35 美元左右，其中 50 美元是最普遍的預測。美國能源情報署的預測為 46.59 美元。

惠譽資深主管 Dmitry Marinchenko 週五 (4 日) 表示，公司對未來油價的看法較為謹慎，能源需求可能要一直疲軟至下半年，因為大規模疫苗接種的進展可能不會很快，預測明年布蘭特原油的均價為 45 美元。

疫苗近期傳出多則利多消息，英國本週已經批准輝瑞和 BioNTech 的緊急申請，預計下週就開始提供醫務人員疫苗。但醫界認為，要廣泛施打疫苗，可能會需要幾個月的時間。

在輝瑞 - BioNTech 和 Moderna 在內的一些製藥公司，上個月都宣布了 90% 以上的高成功率之後，幫助油價上漲。但 Marinchenko 認為，疫苗要到 2021 年下半年，才可能對油價發揮重要影響。

他指出，由於需求疲軟，而 OPEC 正努力調整產能，綜合來看，明年油價每桶 45 美元是合理的結果。

OPEC + 成員週四達成協議，從明年 1 月起，增加日產量 50 萬桶，規模低於原先於 4 月達成的日產量增加 200 萬桶的最初協議，帶來週四及亞洲週五時段的漲幅。

布蘭特原油週五上漲 2.01%，至 49.69 美元，WTI 原油上漲 2.02%，至 46.56 美元。