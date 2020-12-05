搬家現賺十幾億美元！馬斯克友人：他要搬去德州了

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 不滿政府新冠防疫政策，不僅特斯拉加州 Fremont 工廠強硬復工，甚至氣到把自己位於加州的房子都釋出拍賣，現在知情人士透露，馬斯克打算搬到德州居住。

頂級富豪常譴責加州高稅率和嚴格的規定，各大科技公司疫情期間也紛紛出走，以期降低成本以及為未來分散式工作做準備，其中馬斯克向來是最聲嘶力竭的批評者。

馬斯克在 4 月下旬就示意 5 月初重啟特斯拉工廠的計畫，因當時居家限令將於 5 月初到期，但爾後該限令延長執行，馬斯克怒而在推特上揚言就限令一事控訴阿拉米達郡政府，並大罵阿拉米達官員無知，且行徑牴觸州長、總統、憲法自由，甚至與常識不合，還表示他考慮離開加州，將產線移至內華達州和德州。

馬斯克今年 5 月痛斥加州政府的防疫措施

馬斯克是全球第二大富豪，僅次於亞馬遜 (AMZN-US) 的貝佐斯 (Jeff Bezos)。他經常造訪德州且大部分時間待在奧斯汀，那是特斯拉與隧道初創公司 Boring Company 開展業務的地方，另外還待在名為 Boca Chica 的沿海村莊，該處為 SpaceX 工廠所在地。SpaceX 自 2003 年起在德州營運。他在推特上也頻繁提起德州。

根據 2018 年授予的補償方案，離開美國所得稅最高的加州，再搬入沒有州所得稅的德州，馬斯克就能省下十數億美元。

經今年 5 比 1 拆分股票調整，馬斯克在特斯拉 (TSLA-US) 達成特定里程碑 (如市值數字) 後分配到 1.013 億股期權。

特斯拉股價過去一年飆漲 782%，截至 10 月，馬斯克獲得的報酬目前稅前價值約 200 億美元 (根據週四收盤價)。

馬斯克 5 月曾推文說他「將沒有房子了。」不久他就將幾處加州房屋全出售，目前媒體找不到公開紀錄，表明他已正式改變住所，但即使是知曉其搬家至德州計畫的親朋好友也不知道馬斯克在德州具體落腳處，馬斯克在這點上仍保密到家。

德州州長 Abbott 似乎清楚馬斯克的搬家行動。Abbott 今年 7 月曾受訪表示，馬斯克稱自己已經取得德州駕照，「現在是真的德州人。」

Abbott 還表示，馬斯克正在德州打造下一個特斯拉工廠，因為德州給他「以他想擴展的方式擴展的自由。」

媒體試圖聯繫 Abbott，但其發言人拒絕對馬斯克的計畫發表進一步評論。

為了吸引特斯拉蓋工廠，當地官員也向該公司提供數千萬美元的財產稅減免。馬斯克今年 7 月在特斯拉發布第二季財報的電話會議上證實，德州工廠將佔地約 2000 英畝，距離市區 15 分鐘路程，並將用於建造電動皮卡 Cybertruck、Semi、Model 3 和 Model Y 等車款，且明年就可以開始交付車輛。

除了 SpaceX 和特斯拉，馬斯克的「無聊公司 (Boring Company)」也在德州設有辦事處，目前該公司開出的 17 個職缺中，有 7 個工作地點在奧斯汀，馬斯克也暗示過要在那邊建立一條隧道，且無聊公司的投資者 Joe Lonsdale 最近也從矽谷搬到了奧斯汀地區。

然而，目前特斯拉的總部仍在加州 Fremont，SpaceX 的主要地址也還在加州洛杉磯縣霍桑市 (Hawthorne)。

根據 2018 年核准的 10 年期薪酬方案，馬斯克可以分 12 批次取得超過 500 億美元的股票和獎勵，目前他已經拿到第四次獎勵，如果他執行拿到的期權，他就必須支付所得稅，而加州最高所得稅為 13.3%，但搬到德州是—— 0%。