暴風雨前的寧靜 非農報告釋出四大警訊 

週五 (4 日) 最新非農報告放出四大警訊，經濟學家稱，這就像暴風雨前的寧靜。

美國勞工部週五 (4 日) 公布最新非農就業報告顯示，新冠疫情持續惡化，打擊就業復甦步伐，11 月非農新增就業報 24.5 萬人，遠低於預期 (44 萬)。失業率則降至 6.7%。

當選總統拜登敦促國會盡快達成新一輪紓困協議，直言這份報告相當可怕，警告未來將非常慘淡。

徵才網站 Glassdoor 資深經濟學者 Daniel Zhao 週五表示，就業增長放緩、長期失業、勞動力萎縮、黑人失業是本次非農報告釋出的四大警訊，這就像暴風雨前的寧靜。

就業增長放緩

隨著新冠疫情、住院和死亡人數激增的情況下，區域性封鎖和寒冷冬季將進一步限制經濟活動，而數百萬人就業補助即將在年底到期，

Daniel Zhao 指出，就業增長放緩可能是 11 月非農報告中最令人擔憂的訊號，上月反彈遠不及 5 月和 6 月，未達到 10 月份新增的 61 萬人，甚至比大蕭條時期的赤字還要差得多。

Daniel Zhao 稱，要讓近一千萬失業的美國人重返工作崗位，這速度遠遠不夠。

長期失業

美國失業半年以上的比例正在迅速接近歷史高位，11 月至少失業 27 週的工人人數增加 385,000 至 390 萬人，佔所有失業人數 37%，接近在大蕭條之後 2010 年 4 月達到的峰值 (45%)。

勞動力萎縮

上月美國勞動力減少了約 40 萬人，勞動力參與率降至 61.5%。Daniel Zhao 研判，由於育兒需求、新冠風險性較高的工人退出就業市場。

長期失業與勞動力萎縮帶來了不定時炸彈，因為這些長期失業的人想要回歸職場的難度越大。

黑人失業

勞工統計局的非農數據顯示，11 月黑人或非裔美國人失業率為 10.3%，白人失業率為 5.9%。

美國進步中心高級經濟學家 Gbenga Ajilore 週五表示，黑人失業率仍然是白人失業率的近兩倍。

有色人種更容易再休閒和酒店餐飲業等經濟重傷行業工作，受到的經濟打擊較白人嚴重，提醒美國政府他們還有更多工作要做。