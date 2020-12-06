中國OLED開案需求回升 旭暉應材、達運精密明年營運有撐

第 4 季起，中國 OLED 六代線陸續恢復開案，加上手機品牌廠擴大導入，明年 OLED 滲透率可望提升至 38%，金屬遮罩廠旭輝應材 (6698-TW)、達運精密 (6120-TW) 等，可望受惠，營運將顯著回溫。

今年，全球手機在疫情衝擊下，出貨大幅衰退，其中，高階機種 OLED 面板導入速度也放緩。

根據市調機構集邦 (TrendForce) 調查，今年 OLED 手機滲透率僅達 33.4%，較先前預期下滑，但明年隨著各大品牌廠擴大導入 OLED 面板後，預期明年 OLED 面板滲透率將提升至 38.4%，年增 5 個百分點，而目前全球 OLED 面板仍以韓廠為主，三星拿下逾 8 成市占、LG 也有 5%，中國面板廠則占近 1 成。

隨著 LCD 競爭激烈，加上市場過度飽和，中國面板廠近年持續擴大布局 OLED 面板市場，包含京東方、華星光電、維信諾、和輝光電等除了既有 OLED 產線外，也計畫在今年起陸續開出 OLED 6 代產線，不過受疫情影響，進度稍有遞延，但仍預期明年將逐步開出、放量生產。

雖然台灣面板廠並未發展 OLED 技術，但看準中國 OLED 市場商機龐大，台廠中旭輝應材、達運精密近年均強攻金屬遮罩業務，雖然今年受中國暫緩 6 代線開出影響營運，但明年可望重回成長態勢。

旭暉應材表示，金屬遮罩業務逐步回溫，加上轉投資半導體微波真空管設計生產商宏碩貢獻，第 4 季營運可望再優於第 3 季，全年力拚維持獲利，也已看到中國面板客戶恢復開案，中長期看好 OLED 趨勢不變，另外，規劃在中國黃石廠導入的 CVD 封裝塗層新廠，明年也可望開始貢獻營運。

達運精密同樣受疫情、中國 OLED 開案遞延拖累上半年營運，湖口金屬遮罩 (FMM) 業務目前僅 1/3 有效產能開出，營運貢獻仍低，但已預期明年隨著良率、需求提升，可望逐步將有效產能提升，成為營運動能之一。