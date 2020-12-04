達運精密甩陰霾 董座：營運將逐步擺脫谷底

達運精密 (6120-TW) 上半年受疫情拖累營運，加上中國 OLED 開案遞延，前 3 季營運仍虧損，展望明年，董事長暨執行長蔡國新表示，近期受惠遠距商機，IT 背光模組、導光板產品需求顯著回溫，訂單能見度高，隨著明年中國 OLED 開案放量，達運的精密遮罩 (FMM) 業務動能也將成長，營運將逐步擺脫營運谷底。

蔡國新表示，為分散營運風險，去年擴大投資湖口新廠投入 FMM 業務開發，但受疫情影響、中國 OLED 放緩、良率技術等問題，目前僅 1/3 有效產能開出，約達每月 800-900 片，明年隨著良率、需求提升，可望逐步將有效產能提升至每月 2500 片，也計畫再往折疊手機、電池應用發展。

達運目前營收比重，仍以背光模組、導光板業務為主，占比達 6-7 成，醫療、交通、工控等系統解決方案則占約 2 成，精密遮罩 (FMM) 則不到 1 成。

背光模組本業方面，蔡國新指出，下半年在遠距商機帶動下，包含筆電、顯示器等液晶背光模組等需求回升，今年也進一步開發防窺導光板，已陸續獲得客戶認證導入，將成為未來營運動能之一。

達運今年也與台灣顯示器聯合總會 (TDUA) 參與醫療科技展，展示系統解決方案，達運表示，台中廠今年取得 ISO 13485 的醫療顯示器認證，將陸續推出抗菌電子窗簾板材、無磁性醫療面板、醫療裸眼 3D 顯示器、醫療用數位床頭卡、衛生教資訊看板產品、高畫質超音波顯示器等醫療應用。

達運累計今年前 3 季仍虧損 9.99 億元，每股虧損 1.5 元。