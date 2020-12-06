只靠健保制度 退休後恐面臨四大潛藏風險

退休金規劃成為現代人理財顯學，AIA 友邦人壽表示，隨著平均餘命延長，如果只靠健保制度未來退休時恐將面臨四大風險進而影響日常生活，包括：「健保只提供基礎醫療」、「醫療保障不足」、「健康險規劃能否補足」以及「出院後的風險」。

AIA 友邦人壽表示，隨著年紀增長身體衰老，讓治療住院極可能成為退休後的「日常」，許多民眾常誤會退休後不用太多的生活費，加上對健保制度的依賴而輕忽生活資金的準備，恐讓退休生活陷入潛在風險。

風險一：未來健保只提供基礎的醫療服務

AIA 友邦人壽指出，我國健保收入與支出在 2017 年間出現死亡交叉，預期未來健保支出大於收入落差恐持續擴大，未來健保或許只能提供基礎的醫療服務，無法提供最頂級的醫藥服務，換言之，民眾想要享受較好的醫藥服務，就得靠私人保險與儲蓄負擔。

問題二：滿手健康險但醫療保障卻不足

根據依壽險公會資料，截至 2019 年每位投保健康險保戶平均持有健康險商品之件數為 4.47 件，保險的規劃是為了應付未來可能發生的風險，然而多數民眾是用購買保單當下的需求來購買健康保險商品，但未必足以應付未來醫療支出。

AIA 友邦人壽指出，如果等到退休年紀才規劃健康保險，可能會因體況惡化或年齡較高而遭拒保、或是適用較高的保險費率等問題，很有可能生病住院時，需要一筆資金填補家庭收入減少或支出疾病治療費用，民眾即使已投保各種健康保險，但醫療保障仍可能無法滿足未來的需求。

問題三：醫療科技與用藥的進步，現有的健康險規劃是否跟得上

隨著醫療科技的進步，各項推陳出新的治療方式或新藥也顛覆了許多傳統疾病治療方式；另外，預防醫學、線上醫療、以及運用 AI 的精準醫療不斷創新，長命百歲已不再是癡心妄想。當人可以越活越長，會發現目前為退休生活所規畫的醫療健康險保障，勢必無法順應醫療科技的進步。

問題四：輕忽醫療出院後的風險

許多疾病不一定會住院住很久，但「出院後」若想進行持續性治療、跨專科領域的諮詢、嘗試新興的醫療科技或新藥等，這些都需要金額不低的費用，也多少會對自己或家人造成經濟壓力，而這些出院後的風險，是住院醫療險保障不到的。

