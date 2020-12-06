〈觀察〉PCB廠加大擴產腳步 東協設廠仍有難度

在地緣政治風險考量及配合主要客戶市場擴張企圖心下，EMS 大廠也展開中國之外的設廠投資案，甚至更加分散設廠，從泰國、印尼、越南等地區延伸到印度；不過，台系 PCB 廠迄今跟進設廠意願並不高，甚至如臻鼎 - KY(4958-TW) 雖到印度投資，但仍僅限打件 (PCBA) 後段業務。

相反，台系大型 PCB 廠積極擴廠動作持續進行中，且更集中在兩岸，大手筆動輒執行上百億投資案擴充產能，如華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW) 在大陸新 PCB 廠設置案，將在 2021 年開出新產能；臻鼎 - KY、台郡 (6269-TW) 則加速在台灣軟板廠投資，兩者合計投資超過 400 億元。

台 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國，臻鼎 - KY 及健鼎分別成為中國大陸前兩大產值 PCB 廠；華通供應蘋果 iPhone 手機板，包括類載板、HDI 板等高附加價值產品，仍採用台灣桃園廠生產後，運往海外指定的 EMS 體系組裝，在目前運輸條件大幅改善下，短期內難見到 PCB 廠在東南亞投資大動作。

造成此現象主要原因在於，東南亞地區的 PCB 生產供應鏈，未如目前的中國、台灣完整，同時，以目前台商 EMS 廠在東南亞形成的需求，也不足以達成支撐 PCB 廠設廠的營運。

由整體產業發展來看，台系 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國，赴東南亞國家投資雖多所評估，但受限產業人才及供應鏈不完整，短期內仍難看到大規模投資動作。

甚至如 PCB 上游的銅箔基板 (CCL) 廠如台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 也大幅在中國加速擴廠，產能一期接著一期擴張並開出，且仍持續中，部分原因也來自台系 PCB 廠需求增加。

在中美貿易戰火爆發之後，台 EMS 廠加速投資東南亞設廠，甚至如目前在泰國、菲律賓、墨西哥、巴西，以及中國大陸設廠的金寶 (2312-TW)， 也將配合金仁寶集團規劃赴印度設廠。

廣達 (2382-TW) 將投資 10 億泰銖 (約新台幣 10 億元) 在泰國設廠，並建建構中、台以外的第三地生產線，應客戶所需；2018 年第三季台達電 (2308-TW) 宣布投入 700 億泰幣，收購泰國上市公司泰達電 ( DET) 79.07% 股權私有化，也被視為擴大在中國以外生產的動作。

此外，包括鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW) 等，在美中貿易戰戰火不休下，也在印度、印尼、越南等地投資設廠；系統與代工大廠的動作，都被視為是產業重心移動及分散的現象。

目前，僅少數台 PCB 廠投資東協國家如泰國，包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、泰鼎 - KY (4927-TW) 等，產品鎖定汽車板及消費電子用板，其中只有囊括韓系訂單的泰鼎 - KY 營運獲利，其餘如泰國競國、泰國敬鵬仍在單月、單季損益平衡邊緣。

事實上，在美國川普政府與中國大陸交惡之前，因中國大陸長三角因考量環保要求提高的原因，台系大型 PCB 廠陸續針對東南亞地區包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性，進行深入評估。多次評估結果仍顯示，縱使東南亞國家工資低廉具勞力成本低等優勢，但受限產業人才、供應鏈不完整及電力與水資源供應穩定度不高等多項因素阻擾，各廠遲遲沒有出手。