〈觀察〉繼晶圓代工、封測後 矽晶圓也可望挑戰龍頭地位

環球晶 (6488-TW) 日前宣布擬收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG ，完成收購後，市占率將擴增至 30%，躍升全球第二大矽晶圓廠，定價能力與議價空間都將擴大，若以不分尺寸的矽晶圓出貨面積來看，環球晶甚至可望超越日本信越，成為全球第一大矽晶圓廠。

環球晶日前宣布，擬斥資約 37.5 億歐元 (約合新台幣 1273.3 億元)，公開收購 Siltronic AG 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，簽署商業合併協議 (BCA)。

環球晶近年來持續透過併購，壯大版圖，2012 年時收購日商 Covalent 半導體矽晶圓子公司，2016 年後再收購丹麥 Topsil 及美國 SunEdison 半導體，躍升全球第三大半導體矽晶圓廠，此次再度出手併購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG ，除了是環球晶歷年來最大規模的收購案，也是台灣半導體業近年來少見的千億元跨國併購案。

若以市占率來看，日本信越 (Shin-Etsu) 以 33% 位居全球矽晶圓龍頭，勝高 (SUMCO) 市占 25% 緊追在後，環球晶市占率則約 17%，為全球第三大，Siltronic 位居第四、市占率 13%。

環球晶收購 Siltronic 後，市占率將擴增至 30%，可望超越勝高，躍居全球矽晶圓第二大廠，而前三大矽晶圓廠囊括全球將近 9 成市占，形成三足鼎立之勢，環球晶的定價能力與議價空間，將隨之擴大，也將對信越、勝高兩家日本巨頭的產業地位，帶來一定程度的威脅與衝擊。

另一方面，環球晶矽晶圓產能橫跨 3 至 12 吋，若以不分尺寸的矽晶圓出貨面積來看，待完成併購後，環球晶總出貨面積將超越所有矽晶圓廠，成為全球矽晶圓龍頭。

除營運規模擴大外，在收購 Siltronic 後，環球晶將新增德國、新加坡廠，未來生產基地將遍布 11 個國家，並擁有 19 座工廠，有利調配產能與分散風險，在各個產業飽受地緣政治及疫情因素影響下，擁有較多生產據點也將成為環球晶的最大優勢之一。

台積電 (2330-TW) 為全球晶圓代工龍頭，市占率高達 53.9%，而日月光則為全球封測產業龍頭，市占率 21.8%，若加上矽品，則日月光投控 (3711-TW) 市占率共達到 36.2%；若環球晶順利併購 Siltronic AG，可望成為繼台積電、日月光後，國內下一家半導體產業鏈的龍頭廠，也將使台灣半導體產業在全球供應鏈中，地位更加難以取代。