國際中橡轉投資鋰電池廠能元科技 擴廠迎電動車及儲能商機

國際中橡 (2104-TW) 與台泥 (1101-TW) 轉投資的電池芯廠能元科技，順利躋身全球前三大鋰電池品牌廠，營運已走出谷底，下半年逐季增溫，並因應需求啟動擴廠，以迎接電動車與儲能市場商機。

能元科技成立於 1998 年，主要產品包括能量電池、動力電池及電池管理系統 (BMS) 設計與生產電能整體解決方案等，近年產品研發以高功率及高能量電池為主力，市場主攻高階動力需求，如專業無線電動工具、高階無線吸塵器、新能源載具、行動醫療、大型儲能系統、無人機等。

能元科技客戶及產品包括 Dyson 吸塵器、BMW Mini E 純電動車、北美電動工具品牌 Milwaukee、PHILIPS 醫療器材等，2018 年獲 Uber 邀請，參與其研發的空中載具計畫 Uber Elevate，為 Uber Elevate 全球獨家電池芯研發與供應商。

能元科技近來積極佈局儲能市場，今年 8 月攜手台泥綠能，一舉奪下台電儲能自動頻率控制調頻備轉輔助服務採購案，為贏得最高服務容量的國內廠商，未來將著眼儲能與電動車兩大領域，深耕佈局。

對於近期營運表現，能元董事長張安平日前透露，第三季營運優於第二季，第四季又將較第三季成長，且已順利躋身全球前三大鋰電池品牌行列。

能元總經理薛人禎則表示，先前電池遭遇的技術瓶頸，已近突破，下半年訂單相對穩定許多，營運已達獲利水準。

據悉，能元科技已啟動擴廠計畫，第四季起對人力需求持續增加，也反映營運已走出谷底，在需求增溫下，將產能備好到位，以迎接電動車與儲能市場商機。