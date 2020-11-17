〈台泥集團法說〉疫情影響 國際中橡印度廠延至2022年完工

國際中橡 (2104-TW) 今 (17) 日召開法說，總經理黃柏松指出，印度碳黑新廠受疫情影響，可能延後一年至 2022 年完工。在生技孤兒藥權利金方面，已進入仲裁階段，今年持續不認列歐洲區營收，且仲裁時程受疫情影響恐較預期長。

中橡今年上半年受到疫情影響，營運虧損，不過，第三季起受惠各國解封後，輪胎需求回溫，帶動碳黑需求與價格齊揚，第三季、前三季營運同步轉盈，前三季每股賺 0.24 元。從營收占比來看，碳黑事業 62%、生技事業 15%、電池事業 20%。

中橡總經理黃柏松表示，國際中橡碳黑營運市場中，台灣、印度、美國客戶報價公式以油價為基礎，第二季受疫情影響，全球經濟活動停擺，油價大跌；第三季輪胎需求復甦，碳黑銷量增加，但因售價以第二季油價為基礎，影響第三季碳黑利差。

黃柏松指出，全球車市銷售受疫情影響，市場研究機構 IHS Markit 預估今年全球汽車銷售將衰退 2 成；以中橡碳黑主要營運及銷售地點來看，中國及美國車市恢復速度較快，歐洲、印度較緩慢。以輪胎與碳黑需求量來說，明年仍處復甦階段，預計 2022 年才能恢復至 2019 年需求量。

中國地區雖汽車與輪胎需求復甦較快，但受整體碳黑產業供過於求影響，產能利用率較低。至於印度碳黑新廠雖已發包付款，但因疫情關係，進度可能延後一年至 2022 年完工。

生技事業群方面，被授權人 Genzyme 提出權利金疑義，集團已委託律師積極透過仲裁程序保障及爭取公司權益。黃柏松表示，目前歐洲及美國權利金爭議皆進入仲裁階段，今年起持續不認列歐洲區權利金營收，且受疫情影響，仲裁案時程也許比預期長。