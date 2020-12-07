英國、歐盟本週持續貿易談判 有意見認為成敗機會各半

英國脫歐的緩衝期即將於年底結束，該國與歐盟之間的貿易談判在本週也將持續進行，而時間也愈加緊迫。英國與鄰國愛爾蘭的貿易談判也正如火如荼進行，愛爾蘭總理馬丁 (Micheal Martin) 認為，雙方達成協議或破局的機會各半。

根據《路透社》6 日 (週日) 報導，愛爾蘭總理表示目前與英國之間的貿易談判，雙方取得共識的機會只有「一半一半」(50 - 50)，沒有辦法過度樂觀。如果談判破局，與其他 26 個歐盟成員比較起來，該國所受到的經濟衝擊也將最為嚴重。

英國首相強生 (Boris Johnson) 與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在週末時，就談判陷入僵局的自由貿易協定 (FTA) 進行協商。為消弭彼此間的意見隔閡，也指示雙方首席談判官重啟談判。英國與歐盟在 12 月 4 日的談判當中，由於在公平競爭條件、管理和漁獲權有意見分歧，協商過程也一度中斷。而該項協商也預計在 7 日晚間重啟。

在協商於 6 日重啟後，英國《衛報》(The Guardian) 報導，歐洲漁船在英國海域的漁獲權取得了重大進展。然而英國政府方面卻是予以否認。

而在截稿前，還未能取得歐盟當局對該項報導的評論。

愛爾蘭首相馬丁向 RTE(愛爾蘭廣播電視台) 說道：「當他與主要負責人談論之後，感覺在以公平競爭條件為主的部分，似乎有著難以解決的困難。情況棘手，且問題嚴重。」

歐盟代表巴尼耶 (Michel Barnier) 將於 7 日時，會就當前現狀向各個歐盟成員國進行說明。由英國首相強生與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩所安排的全新協商，議程也應該會持續全天。