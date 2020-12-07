台積電早盤站上515元再寫新天價 市值攀至13.35兆元同創高

晶圓雙雄今 (7) 日再度扮演台股攻高最大功臣，台積電 (2330-TW) 早盤一度上漲超過 2%，站上 515 元，再寫歷史新天價，市值攀至 13 兆 3541 億元，同寫新猷；聯電 (2303-TW) 早盤一度衝破 50 元關卡，飆漲 8%、站上 51.6 元，續改寫近 18 年來新高。

台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，第四季新台幣營收估 3565-3651 億元，毛利率 51.5-53.5%，營益率估 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

在外資看多後市下，台積電近期股價走強，美系外資看好，台積電主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載，預估 11 月營收將超越 10 月，改寫單月次高，12 月則可望刷新單月新高，第四季營收預期將優於財測，明年第一季展望同樣樂觀看待，上調目標價至 607 元，為第七家將台積電目標價喊到「六」字頭的外資。

聯電受惠 8 吋漲價題材，加上中芯遭美國國防部列黑名單，且外資相繼喊買並上調目標價，激勵近期股價持續飆漲。8 吋晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 表現同樣強勢，早盤大漲 5.5%，站上 115 元，刷新歷史新高價。