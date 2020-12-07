OANDA本週外匯市場看點（2020年12月07日〜12月11日）

上週貨幣對強弱

上週，主要貨幣對日元和美元的匯率走弱，而歐元，瑞士法郎和加元保持堅挺。



在美國，人們對新型冠狀病毒疫苗和其他經濟措施的期望仍然很高，並且市場繼續處於冒險之中。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

歐洲央行董事會

歐洲央行董事會定於本週舉行。在這次會議上，可以確定還會有其他緩解措施，並且市場正在關注緩解措施的規模。此外，對於繼續保持堅挺的歐元，似乎要謹慎對待歐洲央行官員對於歐元升值的評論。

因此，應該指出的是，在宣布政策利率後，歐洲央行行長的新聞發布會可能會不穩定，尤其是在歐元方面。

歐盟峰會

歐盟峰會定於本週舉行，並將聚焦於英國在歐盟貿易談判和歐盟重建基金方面的進展。取決於結果，歐元和英鎊可能不穩定，因此似乎有必要注意最新報告。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

本週美元兌日元在 103 日元後段開始至 104 日元前段為中心的狹小範圍內平緩推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，近期 103.65-104.75 附近內形成很多持倉，在擺脫這個區間的話，持有賬面損失的止損會增加，似乎會出現方向感。

從日線圖看，持續方向感很難判斷的情況，首先在關注價格能否上下擺脫 103.65-104.75 附近，以及能否突破高位線、低位線等同時，來耐心尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持續堅挺推移，價格上漲突破了 1.21 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於價格持續在高位區推移，賣出持倉佔據了 6 成，其中大部分持有賬面損失，下跌位置上出現回購，以及高價上漲的話，止損買入會增加，似乎會出現持倉穩定的推移。

此外，週末由於疲軟走勢，近期持有賬面孫德買入持倉也少許增加，下跌持續的話，這些持倉的止損賣出可能會增加，需要注意。

從日線圖看，雖然上漲趨勢持續，但是近期出現上漲放緩的情況。下跌時能否守住低位線及近期低位位置，上漲突破時高價能否上漲等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元持倉堅挺推移，價格一度上漲超過了 1.35 位置。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於價格持續在高位區推移，持有賬面損失的賣出持倉變多，下跌位置上回購，以及高價上漲的話，止損買入會增加，似乎堅挺走勢會持續。



另一方面，在週末出現高價更新後，上漲出現了回吐情況，因此持有賬面損失的買入持倉也少許增加，下跌增強的話，這些持倉的止損賣出可能會增加。



從日線圖看，上漲趨勢持續，週末出現了一些放緩跡象，本週要警惕賣出調整的情況。下跌時關注價格能否守住低位線及過去阻力位及支撐位位置，上漲時關注高價能否突破的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週末澳元兌美元持續堅挺推移，價格上漲至 0.74 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於價格持續在高位區推移，持有賬面損失的賣出持倉變多，下跌位置上的回購，以及高價上漲突破時止損買入會增加，似乎走勢會持續保持堅挺，另一方面，週末的疲軟走勢，讓持有賬面損失的買入持倉也少許增加，轉為下跌趨勢的話，這些持倉的止損賣出可能增加。

從日線圖看，緩慢的上漲趨勢持續，可以關注下跌時能否守住低位線及過去阻力位及支撐位置，上漲突破時能否突破高價位的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。