刺激法案通過可能性增 拉美東歐股市猛漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國達成刺激法案的可能性上升，前聯準會主席葉倫被提名為財政部長，首次申請失業救濟金人數 71.2 萬人，低於預期 77.5 萬人，美國大型股上漲 1.7%，小型股上漲 2.0%；

2. 歐元區製造業採購經理人指數優於預期，零售銷售數據較上個月成長 1.5%，顯示歐洲經濟狀況持續改善，帶動歐洲股市上漲 0.3%。

新興市場

1. 美國對中國動作頻頻，除了限縮對中國共產黨黨員簽證的規定，也將中海油、中芯國際等四家公司列入涉軍企業名單，同時中國與澳洲出現國際衝突等消息，抵銷製造業數據持續改善的利多，中國股市下跌 1.6%；

2. MSCI 在 11 月底降低台股在三大指數的比重，引起較大幅度的修正，然而在光電、半導體等電子產業強勁上漲力道的帶動下，台股仍上漲 1.9%。

債券市場

1. 市場樂觀情緒輔以對刺激法案的期待，引起美國公債殖利率走升，美國政府公債下跌 0.8%；

2. 儘管美國公債殖利率上升，但全球高收益債、新興市場債券利差收斂的力道更強，指數價格分別上漲 1.2%、0.8%。

原物料、匯率

1. 風險情緒提振，美元指數下跌 1.2%，新興市場匯率則上升 1.1%；

2. OPEC + 會議就明年逐步退出減產力度達成協議，恢復生產的速度較預期來得慢，為市場提供更多消化庫存的時間，油價上漲 2.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/12/7（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/4）

資料來源: Bloomberg，2020/12/7（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/4）

三大市場關鍵事件及分析

1. 美國財政刺激露曙光

美國部分共和黨與民主黨參議員共同提出新的財政刺激計畫，總金額為 9,080 億美元，大部分類別紓困金額都向共和黨原先於參議院通過的版本靠攏。

資料來源： 紐約時報，「鉅亨買基金」整理，2020/12/3。

2. 印度央行不降息，但復甦已在路上

儘管印度央行維持利率不變，但由於物價年增率來到 7.6%，印度實質利率逼近 - 4%，加上疫情無進一步惡化跡象，兩者已足以支撐印度經濟復甦。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/3。

3. 企業融資流動性改善

美國金融監管小組發布金融穩定報告，警告指出目前當局應對短期融資市場保持警惕，然而從銀行貸款標準趨寬、債券利差幾乎回到疫前水準等跡象來看，金融市場流動性並沒有立即性的警訊。

資料來源： Federal Reserve Economic, Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/3。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/3。

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