〈焦點股〉中國綠能補貼獎不完 H股綠能概念股群飆

中國國家電網、上海、廣州接連公布新一波節能產業補貼，支持太陽能、風力等綠能產業發展，利多消息刺激周一 (7 日) 相關類股大漲。截至下午 14:00 止，H 股協鑫新能源跳漲 32.9%、保利協鑫能源飆漲 25.6%、北控清潔能源勁揚 20.6%、順風清潔能源大漲 13.1%、上姆丹克太陽能大漲 12.7%、水發興業能源狂飆 12.5%。

資料來源: 新浪財經, 協鑫新能源日線走勢

中國國家電網宣布為配合政府政策，將加速推動再生能源發電項目補貼項目清單申報審核，促使再生能源產業發展。

此外，上海市發改委公布 2020 年度再生能源專項資金撥款計劃案，累計支持新能源項目 972 個，共計金額達 3.01 億人民幣，其中太陽能項目援助金額為 2.14 億人民幣，比重超過 70%。

而廣州黃埔區發展改革局也推出促進綠色低碳發展方針，內容提出對推廣應用新能源和再生能源的項目給予政策支持，具體規定包括對分佈式太陽能發電的投資方依照發電量給予補貼等。

補貼標準根據應用方式的不同大約為 0.15～0.3 人民幣 / 千瓦時。從 2020 年計算，單一項目最高享受補貼時間為 6 年，補貼時間從 2020 年起至 2025 年止。

