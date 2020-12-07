中芯釋出合資建廠利多 股價早盤一度狂飆近8%

中芯公告表示與中國國家積體電路基金二期及北京市府旗下亦莊國際投資，共同出資成立合資企業。利多消息刺激周一 (7 日) 中芯 H 股開盤跳漲逾 3%，最高一度大漲近 8%，完全不受恒生指數下跌逾 300 點的影響。

資料來源: 新浪財經, 中芯股價即時走勢

中芯宣布與 100% 持股子公司中芯控股、中國國家積體電路大基金二期及亦莊國投成立合資企業，註冊資本達 50 億美元，業務範圍涵蓋 12 吋晶圓生產及 IC 設計、封測，及產品銷售等。同時這次合資公司將聚焦於生產 28 奈米及以上 IC 項目。

之前中芯第三季財報公布，若以技術節點分類：中芯國際 14/28 奈米 2020 年第三季佔晶圓收入比重已達 14.6%，這一數據較今年第二季的 9.1% 有所提升，去年同期該數據則為 4.3%。40/45 奈米和 55/65 奈米第三季佔晶圓收入比重分別為 17.2% 和 25.8%。

此外，該項目將分兩階段興建，第一階段產能規劃為每月約 10 萬片，第二階段則是根據客戶及市場需求適時啟動。第一階段投資 76 億美元，註冊資本金擬為 50 億美元，其中中芯出資 51%。

早在今年 7 月底，中芯就已和北京開發區管委會訂立合作框架協議，有意與其成立合資企業發展 IC 項目，當時協議將發展項目分為兩期建設。

中芯表示，成立合資企業旨在滿足持續成長的市場及客戶需求，有助於該公司擴大生產規模、降低生產成本，同時精進晶圓代工服務。

