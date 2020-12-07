進軍數位銀行 新加坡電信：目標不為挑戰現有大型銀行

新加坡金管局上週五 (4 日) 晚間公布了數位銀行執照申請結果，共 4 家機構獲准經營，影響所及，3 家上市銀行股股價週一 (7 日) 上午均下跌。但獲得執照的新加坡電信 (Singtel) 表示，他們進入金融領域的目的不在與當前銀行競爭。

新加坡金管局共發放 2 張全數位銀行及 2 張批發數位銀行執照，公布之後，螞蟻集團全資子公司取得批發數位銀行牌照最受矚目，未來他們可獲准向中小企業和非零售客戶提供服務。

獲得全數位銀行的兩個機構，包括 Grab 及 Singtel 組成的財團，以及科網企業冬海集團 (Sea) 取得，這相當於純網銀，可以向個人客戶及企業客戶提供服務。

新加坡電信國際業務執行長 Arthur Lang 週一表示，他們並不是典型的金融科技初創公司，力圖壓倒現有的銀行業者。相反地，他認為，新加坡的主要銀行有強大的數位團隊，已經建立成功的經營模式。

Lang 指出，他們進軍新加坡，有助提供本地「未滿足」的銀行需求。他解釋，由於 COVID-19 疫情而導致的防疫封鎖措施，造成許多線上活動已經轉移，人們現在意識到，透過數位方式進行銀行交易要方便得多。

新加坡監管機構表示，預計新的數位銀行將從 2022 年初開始運營。Lang 說，Singtel-Grab 財團計畫到 2021 年底，填補約 200 個職位。

新加坡電信股價週一上午上漲約 5.6%，而大華銀行、星展銀行及華僑銀行 3 家新加坡上市公司，早盤均下挫逾 1%。

投資銀行 Jefferies 股票分析師 Krishna Guha 表示，新進入者對傳統銀行構成「有限的」威脅，他對新加坡銀行業仍保持樂觀態度，對華僑銀行及大華銀行給予「買入」評級，對星展銀行維持「持有」評級。