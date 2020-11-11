香港、新加坡「旅遊泡泡」班機11月22日啟程 入境免隔離

香港和新加坡推動入境後免隔離的「旅遊泡泡」細節周三 (11 日) 出爐，第一班航班將在 11 月 22 日啟程，僅限往返兩地的旅客，不包含轉機乘客。

根據新的指引，兩地乘客入境後不必隔離，只須接受檢測，並在離境的 72 小時前提出檢測結果為陰性。旅遊目的、行程沒有限制，但旅客必須提出旅遊史文件，證明離境前 14 天未曾造訪香港和新加坡以外的地方。

香港和新加坡雙邊班機一開始為一天一班，機上乘客上限 200 人。如果兩地的疫情沒有惡化，12 月 7 日起班機將增加為每天兩班。

香港和新加坡 10 月中旬宣布旅遊泡泡計畫。去年新加坡到訪香港人次超過 45.3 萬人次，香港到訪新加坡更多，為 48.9 萬人次。疫情尚未爆發前，兩地每天有 18 個航班起降。

香港和新加坡都高度仰賴國際旅客。目前新加坡已經對部分國家單方面開放邊境，包括澳洲、汶萊、中國大陸、越南、紐西蘭。

香港則正和日本、泰國在內的 10 國商議類似的開放邊境協議。

截至 11 月 10 日，新加坡累計 58073 人確診、28 人死亡，香港確診病例一共 5390 人，但已經有 108 人病歿。