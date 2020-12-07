中天新聞台換照案聲請假處分 法院提四大理由裁定駁回

國家通訊傳播委員會 (NCC) 日前決議中天新聞台不予換照，執照將於 12 月 11 日到期，中天電視不服，向台北高等行政法院聲請假處分。法院今 (7) 日提出四大理由駁回中天電視的聲請，認為 NCC 行政處分並未造成重大損害，仍可上訴。

對於中天新聞台換照案，NCC 上月 18 日召開委員會議進行實質審查，會中 7 位委員一致決議駁回中天申請，不予換照，主要理由為違規紀錄嚴重、內控機制失靈。

中天電視不服 NCC 決議，向北高行聲請假處分，要求「本案訴訟確定前，NCC 暫准新聞台執照，且 NCC 不得同意及許可系統台就 52 頻道做其他的安排及調整」。

台北高等行政法院今天正式駁回中天電視的假處分聲請，並提出四大理由。法院認為，中天電視並未釋明對本案未來訴訟具勝訴之高度的必然性；其次，NCC 駁回換照的行政處分，並未對聲請人造成重大損害或急迫危險。

第三，衡量中天電視因未獲換照所受的損失、NCC 有效管理秩序的權能、衛星頻道事業所製播節目及廣告對社會影響重大等情事，中天電視聲請假處分，並沒有定暫時狀態假處分的必要；最後，中天新聞要求恢復在 52 頻道繼續播出，屬於「私法上法律關係」，並非「公法上法律關係」的爭執，且 NCC 無從主動介入，這部分不符法定聲請假處分要件。