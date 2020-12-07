〈量子科技商機〉跨部會整合打造國家隊 5年擬投入80億元

瞄準未來量子科技商機，科技部今 (7) 日舉辦記者會，部長吳政忠表示，為提升台灣量子科技實力，已與經濟部、中央研究院等跨部會合作，共同規劃國家隊計畫，預計在未來 5 年內投入 80 億元預算，加速量子應用、研發腳步，力拚未來台灣也能在量子世代上扮演關鍵角色。

據了解，2021-2025 年科技部將投入 40 億元在量子電腦技術研發上，中研院、經濟部則規劃在 5 年內投入 22、18 億元，未來也希望再納入教育部、產業界共同推動台灣量子電腦發展。

吳政忠表示，全球受疫情衝擊，但台灣在防疫得宜、優勢產業帶動下，仍保持成長，統計前 10 月科學園區產值年增 15%，其中，積體電路、電腦周邊也分別年增 21%、63%，展望未來產業發展，台灣必須超前部署、維持競爭力，包含 AI 人工智慧、5G、物聯網、量子電腦等。

吳政忠進一步表示，下階段大型量子科技計畫將由跨部會共同規劃，研發面向將聚焦在量子元件、量子電腦、量子演算法、量子通訊等技術整合發展，也希望在有限資源下，將發展效應極大化，預期未來量子技術將對資安、產業、金融與國防等產業造成劇烈改變。

展望未來量子技術發展，將著重整合研發能量，設置量子理論、軟體技術研發平台，跨學研單位合作，並建立產業交流合作平台，最後則是強化量子世代軟硬體技術研發人才、推廣量子科普教育。